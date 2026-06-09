Junior de Barranquilla se corona campeón de la Liga Colombiana y desata una celebración masiva en la ciudad

El Junior de Barranquilla ganó la Liga Colombiana tras vencer a Atlético Nacional. La victoria desencadenó una gran celebración en las calles de la ciudad, con caravanas, cánticos y festividades que se extendieron por el Caribe. El equipo logra su segundo bicampeonato y refuerza su vínculo con la afición.

Tras consagrarse campeón de la Liga Colombiana al derrotar a Atlético Nacional , el Junior de Barranquilla desató una celebración sin precedentes en la capital del Atlántico.

Apenas sonó el pitazo final en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, miles de aficionados salieron a las calles para festejar el nuevo título del equipo tiburón. La ciudad se convirtió en un escenario de euforia colectiva, con cánticos, banderas rojiblancas, caravanas de vehículos y motocicletas, y el característico sonido de vuvuzelas que llenaron el ambiente durante horas.

Familiares, grupos de amigos y seguidores de todas las edades participaron en esta fiesta que se extendió hasta altas horas de la noche, primero en Barranquilla y luego en municipios del departamento del Atlántico y otras ciudades del Caribe colombiano, donde la afición juniorista también se hizo presente. El partido en sí estuvo marcado por la intensidad y la lucha constante; Atlético Nacional buscó la remontada con insistencia, incluso estrellando dos balones en los palos y generando un penal, pero la defensa y la puntería del Junior resistieron la presión para mantener la ventaja y sellar el campeonato.

Este título representa el segundo bicampeonato en la historia del club, un logró que no se repetía desde las temporadas 2018-2019. La victoria consolida la posición del Junior como uno de los equipos más exitosos del fútbol colombiano y refuerza el lazo con una de las aficiones más apasionadas del país.

La celebración, que incluyó el uso de pólvora y reuniones masivas en plazas y comercios, quedará grabada en la memoria colectiva de Barranquilla como una noche inolvidable de júbilo rojiblanco





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