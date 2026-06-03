Junior de Barranquilla se impone en la final de la serie con una victoria contundente

El conjunto barranquillero tomó el control del compromiso desde los primeros minutos y logró una victoria contundente en el partido de ida de la final de la serie.

El conjunto barranquillero tomó el control del compromiso desde los primeros minutos. Apenas al minuto seis del primer tiempo, Bryan Castrillón abrió el marcador para los locales.

La ventaja se amplió antes del descanso gracias a que el delantero volvió a aparecer en la etapa complementaria para firmar su doblete, esta vez desde el punto penal, y sellar una victoria contundente para los dirigidos por Alfredo Arias. Con este resultado, Junior aprovechó su condición de local y mostró una de sus actuaciones más efectivas en ataque durante el semestre.

Además de conseguir una amplia diferencia en el marcador, el equipo logró incrementar su ventaja en goles, un aspecto que podría tener relevancia en la definición de la serie. La victoria deja a los 'Tiburones' con una posición favorable de cara al encuentro definitivo en Medellín, donde buscarán confirmar el resultado obtenido en Barranquilla y acercarse a la conquista de su estrella número 12 en el fútbol colombiano





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