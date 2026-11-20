Junior de Barranquilla inicia la construcción de su proyecto deportivo para 2027. Jorge Bava llega como nuevo DT mientras gestionan a Bryan Rovira de Deportes Tolima.

Junior de Barranquilla ha comenzado oficialmente la planificación de su proyecto deportivo para el año 2027, estableciendo una estrategia clara para la consolidación de su plantilla. La dirigencia rojiblanca ya ha iniciado contactos y negociaciones encaminadas a conseguir nuevos refuerzos que fortalezcan al equipo en las próximas temporadas. Aunque la institución aún no ha emitido un comunicado formal respecto a la contratación del uruguayo Jorge Bava como nuevo entrenador, los rumores sobre los movimientos del mercado continúan circulando con mayor fuerza. La gerencia deportiva está activa en la búsqueda de talento que impulse la competencia nacional e internacional.

Jorge Bava llega a Barranquilla como nuevo entrenador

Jorge Bava se encuentra ya en la ciudad de Barranquilla y se prevé que su presentación oficial como nuevo director técnico del conjunto tiburón se realice entre el viernes y el sábado próximo. El estratega uruguayo ha expresado su deseo de comenzar a trabajar con la institución lo antes posible, priorizando la inmediatez en la estructuración del plantel para la temporada entrante. Esta llegada representa el primer paso fundamental para organizar el proyecto deportivo que la dirigencia espera liderar en el año 2027.

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La expectativa alrededor de la llegada de Bava se entrelaza directamente con la búsqueda de jugadores que puedan alinearse bajo su esquema táctico. La dirigencia rojiblanca busca conformar una plantilla competitiva y equilibrada para afrontar los compromisos que se avecinan. La presencia del nuevo entrenador en la ciudad es un indicador claro de que las negociaciones con jugadores están en una fase avanzada y avanzada hacia su cierre.

Bryan Rovira figura como refuerzo del medio campo

El periodista deportivo Mariano Olsen reveló a través de su cuenta en la plataforma X, durante este jueves 19 de noviembre de 2026, que el mediocampista Bryan Rovira está cerca de incorporarse a Junior de Barranquilla. Olsen afirmó explícitamente que el volante no continuará en sus filas de Deportes Tolima y que su próxima parada sería el equipo barranquillero. Esta información ha generado un gran interés en la afición, ya que Rovira es considerado una pieza clave para mejorar la zona medular del equipo.

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Bryan Andrés Rovira Ferreira tiene 29 años de edad y nació el 2 de diciembre de 1996 en el municipio de Bosconia, ubicado en el departamento del Cesar. Con una estatura de 1,77 metros y su pierna hábil siendo la derecha, este mediocampista ha desarrollado una carrera sólida en el fútbol colombiano e internacional. Su trayectoria profesional incluye pasos destacados por clubes como Atlético Nacional, Envigado, Atlético Bucaramanga y, más recientemente, Deportes Tolima, además de una experiencia previa con la Universidad Católica de Chile.

Fuad Char revela detalles sobre las gestiones deportivas

Fuad Char, máximo accionista de la institución, confirmó en una reciente intervención que en los próximos días proporcionará detalles específicos sobre los futbolistas que están siendo gestionados para fortalecer la plantilla. Char indicó que mañana o pasado mañana podría ofrecer información concreta sobre los refuerzos en los que se está trabajando actualmente, aunque aclaró que en el momento de su declaración no tenía muchos detalles para compartir públicamente. Esta transparencia parcial busca mantener el interés y la confianza de los seguidores durante el periodo de transferencias.

La situación contractual de Bryan Rovira con Deportes Tolima está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que abre una ventana de oportunidad para que el jugador se incorpore a Junior para la próxima temporada sin complicaciones mayores. Aunque la operación aún no ha sido oficializada por ninguno de los clubes involucrados, la proximidad de la fecha de fin de contrato facilita la negociaciones. Junior de Barranquilla espera presentar a Jorge Bava y comenzar a desvelar las contrataciones que buscarán posicionarse en lo más alto del fútbol local e internacional.