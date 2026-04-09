Junior de Barranquilla vs. Palmeiras: Choque de Gigantes en la Copa Libertadores 2026

El Junior de Barranquilla se enfrentó al Palmeiras en el Estadio Jaime Morón de Cartagena en un vibrante encuentro de la Copa Libertadores 2026. Teófilo Gutiérrez anotó para el Junior, que buscaba sus primeras tres unidades.

El Junior de Barranquilla y el Palmeiras se enfrentaron en un emocionante encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El partido, celebrado en el Estadio Jaime Morón de Cartagena , sirvió como escenario para el debut del conjunto 'Tiburón' en la competencia, buscando obtener sus primeras tres unidades ante uno de los equipos favoritos para alzarse con el codiciado trofeo en la presente edición.

El ambiente en la ciudad amurallada fue de pura fiesta, con una afición fervorosa que se volcó para apoyar a su equipo y presenciar un duelo de alta categoría. \El combinado 'rojiblanco' inició el partido con una clara intención de doblegar a su 'bestia negra' en el certamen, impulsado por el fervor de su fiel hinchada y la experiencia de sus jugadores más destacados. Yimmi Chará y el legendario Teófilo Gutiérrez, quien regresó al escenario que fue su hogar futbolístico por dos temporadas, defendiendo los colores del Real Cartagena, lideraron el ataque del Junior. La expectativa era alta, y el partido no defraudó. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la emoción desde el pitido inicial. Precisamente, el 'Chino' Gutiérrez, demostrando su olfato goleador, puso en ventaja al Junior con una anotación de penal, tras una jugada que requirió la intervención del VAR para su revisión. Desde los doce pasos, Teófilo Gutiérrez no perdonó al minuto 10', desatando la euforia parcial de la hinchada local y estableciendo un marcador favorable de 1-0. Esta diana representó la décima anotación del delantero en la Copa Libertadores, lograda en 37 partidos disputados en la competición. El delantero ha conseguido marcar tres goles con River Plate, uno con Lanús y ahora cinco con el Junior, consolidando su legado en el torneo.\La ciudad de Cartagena se transformó por completo, sumergiéndose en el ambiente festivo del partido Junior-Palmeiras. La noticia más importante de la semana en la Heroica, acostumbrada a acoger eventos de gran envergadura, fue sin duda el encuentro de la Copa Libertadores. Cartagena, con su imponente Estadio Jaime Morón León, un escenario emblemático del fútbol, se convirtió en el epicentro de la atención futbolística sudamericana. El estadio, meticulosamente preparado para la ocasión, lucía impecable, con mejoras significativas que incluían una nueva torre de luminarias, una pantalla adicional y mejoras en el césped y otras zonas para el disfrute de los aficionados. Además, se implementaron cámaras internas y externas con reconocimiento facial, garantizando la seguridad y el registro de todo lo que acontecía dentro y fuera del recinto. La expectativa era alta, y el partido prometía emociones fuertes. El público, ávido de buen fútbol, esperaba con ansias presenciar un encuentro memorable entre dos grandes del continente





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