Junior define su lista para la final de la Liga BetPlay ante Nacional con Teófilo Gutiérrez y sin Bacca ni Chará

El entrenador Alfredo Arias reveló los 20 convocados de Junior para el partido de ida de la final del Torneo Apertura contra Atlético Nacional, que se jugará en Barranquilla. Teófilo Gutiérrez está presente, mientras que Carlos Bacca y Yimmi Chará fueron excluidos por decisión técnica. El duelo, programado para el martes a las 7:30 p. m., contará con el arbitraje de Carlos Ortega.

El primer encuentro de la final de la Liga BetPlay se disputará este martes por la noche en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, donde Junior recibirá a Atlético Nacional en el partido de ida del Torneo Apertura .

El técnico Alfredo Arias ha dado a conocer la lista de 20 jugadores convocados para este crucial compromiso, en la que destaca la presencia de Teófilo Gutiérrez, pero con las ausencias notorias de Carlos Bacca y Yimmi Chará. Estas bajas responden a una decisión técnica del entrenador uruguayo, quien sí incluyó a los jóvenes Daniel Socarrás y Andrés Shmalbach.

El resto del plantel es el mismo que ha utilizado a lo largo de la temporada, tanto en el ámbito local como internacional. El árbitro central será Carlos Ortega, de Cartagena, asistido por John Gallego y Richard Ortiz, mientras que José Bautista fungirá como cuarto árbitro. El partido está programado para las 7:30 p. m. y marcará el inicio de la serie definitoria por el título





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