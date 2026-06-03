Junior domina 3-0 a Nacional en la ida de la final y se acerca al bicampeonato

El delantero Muriel anotó un doblete y fue la figura clave en la victoria de Junior sobre Atlético Nacional en la primera final de la Liga colombiana. Con este resultado, el equipo barranquillero queda a un paso de la estrella número 12 y el bicampeonato.

El delantero fue la gran figura del partido de ida de la final de la Liga colombiana. Llegó a Junior para desplegar toda su jerarquía y ser el goleador del equipo, apareciendo en momentos importantes.

Hoy demostró su capacidad y categoría en la final de ida ante Atlético Nacional, disputada en el Romelio Martínez. El delantero anotó un doblete y fue la figura del encuentro, que acerca a Junior a la estrella número 12.

"Es un paso importante, un resultado (3-0) que cualquiera hubiera soñado antes del juego, pero falta un partido", declaró. "Hay que recuperarnos e ir a buscar ese partido, tratar de mantener el resultado, y conseguir ese título que tanto anhelo yo, que tanto anhela este equipo, ese bicampeonato". Muriel señaló que este equipo a lo largo del campeonato trató siempre de plasmar la idea del técnico Alfredo Arias.

"Este equipo siempre fue humilde, siempre trabajó, los que se quedaron afuera siempre empujaron", destacó. También resaltó la condición física del equipo en un entorno climatológico difícil: "En una temperatura como la de Barranquilla es bastante jodido para los equipos y creo que ahí estuvo nuestra virtud". El delantero tomasino concluyó afirmando que, más allá del buen juego, hoy el equipo fue contundente.

Esta victoria por 3-0 en la ida coloca a Junior en una posición muy favorable para el partido de vuelta, donde buscará asegurar el título que lo convertiría en bicampeón del fútbol colombiano. La hazaña de Junior en esta final refleja el trabajo colectivo y la determinación de un plantel que supo aprovechar las oportunidades clave, con una actuación destacada de su delantero estrella, quien con su doblete fue determinante.

El equipo barranquillero, bajo la dirección de Alfredo Arias, ha mostrado un estilo de juego ofensivo y una solidez defensiva que lo han llevado a esta instancia definitiva. Por su parte, Atlético Nacional, uno de los clubes más tradicionales de Colombia, buscará revertir el marcador en el partido de vuelta, aunque la tarea se presenta complicada tras la contundente derrota en casa del rival.

El ambiente en el estadio Romelio Martínez fue de fiesta total, con los hinchas locales celebrando la superioridad mostrada en el campo. Los goles de Junior llegaron en momentos clave del partido, desestabilizando la defensa rival y demostrando la eficacia en el ataque. El entrenador Alfredo Arias, quien ha sido clave en la transformación del club, igualmente recibió elogios por su estrategia y manejo del grupo.

Ahora la expectativa se centra en el próximo encuentro, donde Junior intentará cerrar la serie y proclamarse campeón, mientras que Nacional intentará una remontada histórica. Este tipo de finales resaltan la competitividad del fútbol colombiano y la pasión que despierta en todo el país. La actuación del delantero, identificado como Muriel, ha sido elogiada por la prensa y los aficionados, convirtiéndose en el héroe de la noche.

Su doblete no solo impulsó al equipo sino que también lo acerca a su objetivo personal y colectivo. El bicampeonato sería un logro significativo para Junior, consolidando su lugar entre los clubes más exitosos del país. En el aspecto táctico, Junior supo neutralizar las fortalezas de Nacional y explotar sus propias ventajas, especialmente en el juego aéreo y la transición rápida.

La condición de local en la ida fue aprovechada al máximo, con el apoyo de su afición que llenó el estadio. Ahora, el equipo viajará a Medellín para el partido de vuelta, con la ventaja de tres goles y la moral muy alta. La prensa deportiva colombiana ya habla de una posible celebración anticipada, aunque el cuerpo técnico pide cautela y concentración.

Los jugadores de Junior han manifestado que saldrán a buscar el resultado, pero también saben que deben defender con inteligencia la ventaja. Por otro lado, Atlético Nacional reconocerá la superioridad del rival en el primer partido, pero confía en su capability para remontar, algo que ya han logrado en otras ocasiones. Esta final de la Liga colombiana ha capturado la atención de miles de aficionados, generando un gran expectativa a nivel nacional.

El buen fútbol, la rivalidad histórica y los altos stakes hacen de esta serie una de las más emocionantes del año. Sin duda, el desempeño individual de Muriel será recordado por mucho tiempo, especialmente si Junior se corona campeón. Su trabajo dentro y fuera del campo ha sido fundamental para el éxito del equipo. Ahora, todos los ojos estarán puestos en el próximo compromiso, donde se definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano.

La historia de Junior en esta temporada es de perseverancia y superación, logrando resultados importantes en momentos clave. El título sería el broche de oro a un torneo donde demostraron ser uno de los mejores equipos. Por su parte, Atlético Nacional, a pesar de la derrota, aún tiene la oportunidad de darle la vuelta a la serie, aunque需要 un partido casi perfecto. El fútbol, como siempre, puede sorprender, pero la ventaja de Junior es considerable.

La comunidad futbolera de Colombia y el mundo estará atenta a este desenlace, que promete ser emocionante hasta el último minuto





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Colombiana Final Junior Atlético Nacional Muriel Bicampeonato Fútbol Deportes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Junior vs Atlético Nacional: Prográmese con la final ida del fútbol colombianoEl equipo barranquillero recibe al verde la montaña en el primer duelo de la final del Torneo Apertura.

Read more »

Junior vs. Nacional: Luis Fernando Muriel comanda el ataque rojiblancoEl encuentro se disputa en el estadio Romelio Martínez.

Read more »

¡Locura en el Romelio!: Muriel anota de penalti y Junior vence 3-0 a NacionalCésar Haydar cometió la falta sobre el delantero de Junior.

Read more »

Junior aplastó a Nacional en la final de ida con un Muriel imparable: vea los golesJunior hizo respetar su casa y aplastó a Nacional en la final de ida. Vea los goles.

Read more »