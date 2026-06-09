Junior se consagra campeón de la Liga BetPlay 2026-I

El equipo barranquillero levantó el trofeo tras imponerse 3-1 en el marcador global y alcanzó así su duodécima estrella, consolidando además un periodo reciente de éxitos bajo la dirección técnica de Alfredo Arias.

El título conseguido ante Atlético Nacional no solo le dio la estrella 12 al equipo barranquillero, sino que también aseguró millonarios ingresos por premios y su clasificación a la Copa Libertadores 2027 .

La celebración de Junior de Barranquilla no solo quedó marcada por una nueva vuelta olímpica. Detrás de la conquista de la Liga BetPlay 2026-I hay una cifra multimillonaria que fortalece el presente del club y alimenta la ilusión de seguir compitiendo en lo más alto del fútbol colombiano y sudamericano. Junior FC se consagró campeón de la Liga BetPlay 2026-I luego de superar a Atlético Nacional en la final.

El equipo barranquillero levantó el trofeo tras imponerse 3-1 en el marcador global y alcanzó así su duodécima estrella, consolidando además un periodo reciente de éxitos bajo la dirección técnica de Alfredo Arias. La serie se definió gracias al contundente 3-0 conseguido por el conjunto rojiblanco en el estadio Romelio Martínez. El partido de ida fue determinante para el desenlace de la final, pues Junior mostró contundencia y aprovechó sus oportunidades para sacar una ventaja que terminó siendo definitiva.

Bryan Castrillón abrió el marcador y posteriormente Luis Fernando Muriel firmó un doblete que dejó al cuadro rojiblanco muy cerca del título. En el juego de vuelta, disputado en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional logró imponerse 1-0 con anotación de Edwin Cardona.

Sin embargo, el resultado no fue suficiente para revertir la diferencia y el conjunto barranquillero terminó celebrando en Medellín. El cuadro antioqueño tuvo múltiples oportunidades para acortar la distancia en la serie, pero no logró cambiar la historia de una final que terminó favoreciendo al equipo visitante. Este nuevo trofeo representa además el segundo título de liga consecutivo para Junior.

El club ya había conquistado la Liga BetPlay 2025-II tras derrotar en la final a Deportes Tolima, cerrando también en condición de visitante. Con la estrella número 12 asegurada, el conjunto barranquillero confirmó igualmente su presencia en la Copa Libertadores 2027, uno de los grandes objetivos deportivos de la institución para los próximos años.

Además del reconocimiento deportivo, el título también representa un importante beneficio económico para el club barranquillero. Como campeón de la Liga BetPlay, Junior recibió un cheque por 500.000 dólares, premio entregado por la Dimayor y que forma parte de la iniciativa impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol para fortalecer los torneos nacionales.

La cifra equivale a un poco más de 1.800 millones de pesos colombianos, un valor similar al que el club recibió tras conquistar el torneo de clausura de 2025. De acuerdo con la página oficial de la Conmebol: "la Confederación Sudamericana de Fútbol destina anualmente USD 1.000.000 a cada Asociación Miembro, con el objetivo de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes, según lo establecido por el Consejo de la CONMEBOL".

Los ingresos para Junior no terminan con el título local. Gracias a la conquista del campeonato, el equipo también aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Por participar en esa instancia del torneo continental, la Conmebol entrega actualmente un premio base de 3 millones de dólares a cada uno de los clubes clasificados.

Incluso, por jugar la fase de grupos se otorga 1.000.000 de dólares por partido jugado en condición de local, por lo que serán 3.000.000 al final de esa instancia, siempre y cuando no haya sanciones por cobrar de parte del Comité Disciplinario de la Conmebol. Además, por cada victoria se entregaban 340.000 dólares por mérito deportivo. Si el equipo logra avanzar a los octavos de final, asegura un premio adicional de USD 1.250.000.

De esta manera, Junior tiene garantizados 3,5 millones de dólares entre el premio por el título de la Liga BetPlay y su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Al cambio actual, esa cifra supera ampliamente los 12.500 millones de pesos colombianos, aunque los premios económicos para el campeón de Colombia pueden aumentar a 13.000 millones de pesos colombianos dependiendo de su desempeño en el certamen continental.

El premio fortalece las finanzas de la institución y se suma a los ingresos obtenidos durante la temporada por concepto de taquillas, derechos de televisión y patrocinadores. El dinero será utilizado para generar incentivos a los jugadores por el título, también para reforzar la plantilla y renovar contratos de cara a los retos que tendrá el club durante las próximas temporadas tanto en el ámbito local como internacional





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