Junior se corona bicampeón en Medellín: estrella 12 tras resistir a Nacional

Junior de Barranquilla cayó 1-0 ante Atlético Nacional en la final de vuelta, pero el 3-0 de la ida le bastó para consagrarse campeón de la Liga BetPlay 2026-I y alcanzar su estrella número 12, además de su segundo bicampeonato histórico.

Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay 2026-I al resistir la embestida de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Con la ventaja de 3-0 obtenida en el partido de ida en Barranquilla, el equipo dirigido por Alfredo Arias supo defender su arco y, a pesar de caer 1-0 en el encuentro de vuelta, celebró su estrella número 12 y su segundo bicampeonato histórico, luego del conseguido entre 2018-II y 2019-I. La noche del lunes 8 de junio de 2026 quedará grabada en la memoria de los aficionados tiburones, que vieron a su equipo sufrir pero mantenerse firme ante la presión del onceno verdolaga. Desde el pitazo inicial, Atlético Nacional mostró una actitud ofensiva arrolladora.

Con sus líneas adelantadas y una presión constante, el equipo local buscó descontar rápidamente la diferencia en el marcador global. Junior, por su parte, se replegó en su campo y apostó por el orden defensivo, confiando en la experiencia de jugadores como Luis Fernando Muriel y Mauro Silveira para contener los ataques.

Durante el primer tiempo, Nacional generó varias ocasiones claras: un remate al palo de Milton Casco, un cabezazo de Alfredo Morelos que se fue por encima del travesaño y una jugada polémica donde Andrés Felipe Román anotó pero fue anulado por fuera de lugar tras revisión del VAR. Sin embargo, el marcador se mantuvo 0-0 al descanso, lo que incrementaba la desesperación local. En el segundo tiempo, la tónica del partido no cambió.

Junior tuvo una oportunidad para sentenciar la serie cuando Bryan Castrillón quedó mano a mano con el arquero Harlen Castillo, pero este respondió con una atajada crucial. Poco después, en el minuto 55, Edwin Cardona aprovechó un centro desde la izquierda para empujar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 parcial. La ilusión de la remontada creció cuando el árbitro sancionó un penal a favor de Nacional tras una acción entre Silveira y Morelos.

Sin embargo, el delantero colombiano falló el disparo, enviando el balón desviado. Ese momento quebró anímicamente al equipo local, que a partir de entonces perdió claridad en sus ataques. Junior, con inteligencia, administró los tiempos y aprovechó los espacios para inquietar al arco rival, aunque sin lograr concretar. En el minuto 89, una polémica mano de Fabián Ángel dentro del área no fue sancionada como penal tras revisión del VAR.

Los minutos finales transcurrieron entre la impotencia de Nacional y la resistencia heroica de Junior. Cuando el árbitro pitó el final, la alegría fue toda para los barranquilleros, que celebraron su segundo bicampeonato y la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Este título ratifica el buen momento del fútbol costeño y posiciona a Junior como uno de los grandes protagonistas del balompié colombiano





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