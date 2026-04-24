Junior se enfoca en Cúcuta con la mira puesta en la Libertadores

El equipo barranquillero visita al Cúcuta Deportivo buscando sumar puntos en la liga, mientras prepara su crucial encuentro de Copa Libertadores ante Sporting Cristal. Alfredo Arias planea rotaciones para dar oportunidad a suplentes y mantener la frescura del equipo titular.

El equipo Junior de Barranquilla se prepara para enfrentar un compromiso crucial en Cúcuta, aunque con la mente ya puesta en el trascendental partido de Copa Libertadores ante Sporting Cristal.

A pesar de haber asegurado su clasificación y con la tranquilidad que esto conlleva, la directiva y el cuerpo técnico rojiblanco enfatizan la importancia de cada punto en la liga local, buscando consolidar una posición privilegiada en la tabla de posiciones. La visita al Cúcuta Deportivo no se toma como un mero trámite, sino como una oportunidad para mantener el ritmo competitivo y evaluar a jugadores que han tenido menos oportunidades a lo largo del campeonato.

El contraste entre ambos equipos es evidente: Junior llega con la moral alta y la clasificación en el bolsillo, mientras que Cúcuta enfrenta una situación delicada, sin posibilidades de avanzar y con la reciente herida de una contundente derrota ante Santa Fe. Esta disparidad de realidades crea un ambiente particular, donde Junior busca administrar energías y probar alternativas, y Cúcuta anhela cerrar su participación con dignidad y ofrecer una alegría a su afición.

El entrenador Alfredo Arias ha confirmado que optará por una alineación alternativa, brindando la oportunidad a suplentes y jugadores con escasos minutos de juego. Esta decisión no solo busca preservar a los titulares de cara al encuentro de Copa Libertadores, sino también evaluar el rendimiento de aquellos que aspiran a tener un papel más relevante en la fase decisiva del torneo.

Se espera una formación similar a la que se enfrentó a Águilas en Medellín, donde Junior obtuvo una victoria convincente por 3-0. La defensa podría contar con Jhomier Guerrero o Edwin Herrera por la derecha, Jean Pestaña y Daniel Rivera o Lucas Monzón en el centro, y Jhon Navia por la izquierda. En el mediocampo, Fabián Ángel y Harold Rivera aportarían equilibrio, mientras que Joel Canchimbo, Jannenson Sarmiento y Cristian Barrios buscarían generar juego y creatividad.

La delantera presenta un dilema interesante, con Carlos Bacca, Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel compitiendo por un lugar en la titularidad. Cualquiera de estos tres delanteros tiene la capacidad de marcar la diferencia, incluso en un contexto de rotación. Más allá de los nombres, el objetivo principal de Junior es mantener la idea de juego y seguir sumando puntos.

Una victoria en Cúcuta no solo permitiría escalar posiciones en la tabla, sino que también fortalecería la confianza del equipo de cara a los desafíos venideros. El rival, aunque herido, no será un oponente fácil, y buscará aprovechar su condición de local para ofrecer una resistencia digna. El historial de enfrentamientos entre ambos equipos en Cúcuta muestra un ligero predominio de los locales, con tres victorias para Cúcuta y dos para Junior en los últimos cinco duelos.

Sin embargo, la última victoria de Junior en la liga data de 2020, cuando se impuso por 4-1 con goles de Edwuin Cetré, Carmelo Valencia y Miguel Borja. El partido será dirigido por el árbitro Héctor Rivera, de Nariño, y se espera que el calor sea un factor adicional a considerar. Junior deberá demostrar su profundidad de plantilla y su carácter competitivo para superar este obstáculo y continuar su camino hacia el éxito





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