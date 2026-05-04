Junior se impone en un partido vibrante y avanza con confianza

El equipo rojiblanco venció 4-3 al Deportivo Pasto en un encuentro lleno de emociones, asegurando su clasificación y reafirmando su objetivo de conquistar el campeonato y avanzar en la Copa Libertadores. El entrenador Alfredo Arias destacó la actitud de sus jugadores y defendió el rendimiento del equipo.

Junior de Barranquilla superó un complicado encuentro en casa, asegurando una valiosa victoria 4-3 sobre el Deportivo Pasto . El entrenador Alfredo Arias se mostró sereno y destacó la positiva actitud de sus jugadores a lo largo del partido.

Arias reconoció que el inicio del encuentro no fue el esperado, pero elogió la capacidad del equipo para remontar el marcador. El estratega uruguayo enfatizó la importancia de la unidad entre el cuerpo técnico, la directiva, los jugadores y la afición en este logro. El objetivo principal del equipo sigue siendo la consecución del campeonato, así como la clasificación en la Copa Libertadores.

Arias resaltó la clasificación anticipada a las siguientes fases del torneo, argumentando que, a pesar de las críticas, Junior se mantiene en una posición privilegiada en la tabla de posiciones. Subrayó que el equipo ha mejorado en comparación con el semestre anterior y que ha logrado clasificar a las fases finales en ambos semestres, un logro que solo ha sido igualado por César Farías en el pasado.

El entrenador también defendió el rendimiento general del equipo, señalando que los resultados hablan por sí solos, a pesar de las percepciones externas. Destacó la dificultad del campeonato actual, donde equipos de renombre como Cali, Medellín, Millonarios y Bucaramanga tuvieron que luchar hasta el final para asegurar su clasificación. Arias agradeció a Dios y a sus jugadores por el esfuerzo realizado y reafirmó su compromiso de buscar el título.

Además, explicó que la rotación de jugadores en el partido contra Pasto fue una estrategia para preparar al equipo para los desafíos venideros, incluyendo la Copa Libertadores, donde necesitarán la contribución de todos los integrantes de la plantilla. El entrenador también abordó la situación de Jermein Peña, quien fue expulsado en un partido anterior, ofreciéndole su apoyo y destacando su potencial como jugador, a pesar de sus errores.

Arias instó a la reflexión sobre los criterios de evaluación del equipo, resaltando su buen desempeño como visitante, un aspecto tradicionalmente difícil para Junior. Finalmente, el entrenador enfocó su atención en el próximo compromiso contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores, enfatizando la necesidad de superar a este rival y avanzar en el torneo





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