Junior vence a Once Caldas y avanza a semifinales en Liga Colombiana

Junior, en una versión seria, superó a Once Caldas por 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Liga Colombiana. El equipo de Manizales ganó en una plaza donde no había ganado desde hace cinco años y gracias al gol en primera parte del delantero paraguayo.

La vuelta de esta serie será el miércoles en el estadio Romelio Martínez. En una versión seria, con un buen despliegue táctico,en el estadio Palogrande, por la ida de los cuartos de final de la Liga Colombiana .

', sacó su cara más cercana a la del título obtenido el año pasado para superar a un equipo duro como el dirigido por Hernán Darío Herrera. Además, ganó en una plaza donde no lo hacía hace cinco años. La primera etapa de Junior tuvo una figura clara: el arquero uruguayo Mauro Silveira, quien comenzó los cuadrangulares con un nivel excepcional y sacó al menos tres oportunidades de gol





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