Junior viaja a Lima para un duelo clave ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores

El Junior de Barranquilla emprendió su viaje a Perú para enfrentar a Sporting Cristal en un partido crucial por la Copa Libertadores. Alfredo Arias citó a 23 jugadores, con algunas bajas importantes como Guillermo Celis y Jhon Navia, pero con la inclusión de Cristian Barrios. La victoria es fundamental para mantener las esperanzas de clasificación.

La escuadra barranquillera de Junior de Barranquilla se encuentra lista y en ruta hacia Lima, Perú , para un enfrentamiento crucial en la Copa Libertadores . El equipo despegó desde el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla , este domingo, con la misión de asegurar una victoria indispensable ante Sporting Cristal este martes a las 6 de la tarde, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F. La preparación del equipo incluyó una sesión de entrenamiento matutina en la sede deportiva Adelita de Char, seguida de una concentración en un hotel al norte de la ciudad antes de dirigirse al aeropuerto.

El entrenador Alfredo Arias ha convocado a 23 jugadores para este compromiso de alta importancia, donde la victoria no es una opción, sino una necesidad para mantener vivas las esperanzas de avanzar a los octavos de final del torneo continental. La delegación rojiblanca afronta este desafío con algunas bajas significativas.

El mediocampista sincelejano Guillermo Celis no integra la lista de convocados debido a una persistente lesión en el hombro, lo que le ha impedido participar en los últimos dos encuentros de la Liga-I. A él se suma la ausencia del lateral Jhon Navia, quien, por decisión técnica, se quedó en Barranquilla a pesar de haber sido titular en el partido anterior contra Cúcuta. Estas dos ausencias representan un desafío para el cuerpo técnico, pero también abren oportunidades para otros jugadores del plantel.

En contraste, Cristian Barrios ha recibido su primera convocatoria en esta edición de la Copa Libertadores, después de superar una lesión que lo mantuvo alejado de los enfrentamientos iniciales contra Palmeiras y Cerro Porteño. Su inclusión representa un refuerzo importante para el equipo, tanto en términos de calidad como de opciones tácticas.

La lista completa de jugadores convocados incluye a Mauro Silveira y Jefferson Martínez en la portería; Daniel Rivera, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Jermein Peña, Edwin Herrera, Yeison Suárez y Jhomier Guerrero en la defensa; Juan David Ríos, Fabián Ángel, Harold Rivera, Juan David Rivas, Kevin Pérez, Yimmi Chará, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón, Cristian Barrios y Joel Canchimbo en el mediocampo; y Guillermo Paiva, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel en la delantera. El viaje de Junior no fue directo.

El equipo realizó una escala en Bogotá antes de continuar su trayecto hacia Lima, donde se espera que lleguen en la noche del domingo. El lunes estará dedicado a una sesión de entrenamiento en la capital peruana, con el objetivo de ultimar los detalles tácticos y preparar al equipo para el crucial encuentro contra Sporting Cristal.

La expectativa es alta entre los aficionados barranquilleros, quienes confían en que el equipo pueda superar las adversidades y obtener un resultado positivo que les permita seguir soñando con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. La victoria ante Sporting Cristal no solo sería importante para la clasificación, sino también para consolidar la imagen de Junior como un equipo competitivo a nivel continental.

El cuerpo técnico ha trabajado arduamente para analizar las fortalezas y debilidades del rival, y se espera que implemente una estrategia que permita aprovechar al máximo las cualidades de sus jugadores. La afición rojiblanca se prepara para seguir el partido con gran entusiasmo, esperando que Junior pueda demostrar su calidad y obtener un triunfo que los acerque cada vez más a sus objetivos en la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores es un torneo de gran exigencia, y cada partido es una oportunidad para demostrar el nivel del equipo y la calidad de sus jugadores. Junior de Barranquilla está listo para afrontar este desafío y luchar por la victoria





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