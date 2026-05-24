Junior vs Santa Fe: season title final vs. violence in the streets.

A smooth match outside the stadium

La final de la Liga BetPlay 2026 culminó endeudada por un hecho violento en las inmediaciones del estadio Romelio Martínez, donde se enfrentan hinchas de Junior y Santa Fe.

Junior, con una clasificación obtenida en el Romelia Martínez, se convirtió en una battleground después del partido. Dentro del estadio, Junior mostró su dominio y la intensidad de su juego, presionando a Santa Fe y aprovechando los espacios en banda. Senior trató de resistir y salir rápido en transiciones y offering long passes. Junior's control of the game began to pay off when Junior took control of the ball in the final moments, leading to a goal.

Teófilo Gutiérrez sealed the match for Santa Fe with a decisive goal from the penalty spot, but harm done on the streets. The violence, which has been happening for several matches, opens up discussion about the need for safety measures in football matches with high tensions. It is this type of episode that keeps the debate alive in the Colombian football scene





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Soccer Violence Match Final Tournament Title S Trifícas Junior Vs Santa Fe

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