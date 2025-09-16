Junta especial para la paz condena a siete ex jefes FARCs por secuestro, asesinato y desaparición

Un tribunal de paz colombiano ha condenado a siete ex jefes del antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por violación a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado. La semana pasada se dio el fallo ante un tribunal especial que ha condenado por actos como secuestro, asesinato y desaparición forzada a siete ex jefes de la guerrilla colombiana.

Los exguerrilleros reconocieron su responsabilidad y la jurisdicción especial para la paz (JEP) les impondrá una sanción propia, prevista en el artículo transitorio 13 del Acto Legislativo 01 de 2017 y desarrollada por la Ley Estatutaria 1957 de 2019, finalizó el juicio especial. \La sanción estará orientada a la reparación de las víctimas y la reconstrucción de los territorios afectados por el conflicto y tendrá una duración de entre 5 y 8 años. El incumplimiento de las condiciones impuestas puede derivar en sanciones más severas o incluso en la pérdida de beneficios y remisión a la justicia ordinaria. Más de 4.200 víctimas de secuestros se acreditaron para participar en este macrocaso, cuya investigación fue liderada inicialmente por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll y la etapa de juicio, por el magistrado Camilo Suárez Aldana.\El caso de Carmen Mirke demuestra la tragedia que vivieron muchas víctimas. Es una historia de 17 años de incertidumbre y dolor, tras la confesión del asesinato de su esposo, Orlando Alberto Toledo Lugo, poco después de ser secuestrado al intentar escapar. La JEP le entregó a Carmen Mirke el certificado de defunción de su esposo tras años de negaciones por parte de la justicia ordinaria. La JEP también realizó 95 actividades donde los testimonios de las víctimas confrontaron directamente a los responsables. Otras historias como las de Joaquín Contreras y Gilma Cárdenas, oriundos de Yondó (Antioquia), muestran el dolor persistente del secuestro y desaparición de su hijo Jhon Alexander hace 24 años. La JEP reiteró que los comparecientes deben seguir aportando verdad, no solo en este caso, el objetivo es verificar el patrón criminal, y eso fue suficientemente acreditado.





