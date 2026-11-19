El jurado federal de Miami condenó a Christian Emmanuel Sanon por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021. La sentencia se fijará en febrero.

Un jurado federal de Miami ha declarado oficialmente culpable a Christian Emmanuel Sanon de los ocho cargos que enfrentaba por su papel en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien fue brutalmente ejecutado en su residencia privada el 7 de julio de 2021. Este veredicto marca un hito definitivo en la investigación judicial que ha trascendido fronteras, vinculando la violencia política caribeña con redes de financiamiento y logística operativas desde el sur de Florida, Estados Unidos.

Detalles del Veredicto y Cargos Federales

Christian Emmanuel Sanon, quien posee doble nacionalidad haitiana y estadounidense, fue encontrado culpable de todos los cargos, incluyendo la conspiración para secuestrar o matar a una persona fuera de Estados Unidos, una figura legal considerada la más grave dentro del sistema judicial federal. El jurado determinó que sus acciones no fueron aisladas, sino parte de una trama estructurada que buscaba alterar el orden político de Haití mediante la eliminación física de su líder electo.

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Sanon permaneció bajo custodia federal desde su traslado a Estados Unidos a comienzos de 2023, donde mantuvo su declaración de inocencia durante todo el proceso legal. Sin embargo, la evidencia presentada por la Fiscalía demostró su implicación directa en la planificación, desde reuniones en abril de 2021 para discutir un supuesto cambio de régimen hasta la adquisición de equipamiento para lo que pretendían ser fuerzas militares privadas. La condena elimina cualquier duda sobre su responsabilidad penal en los eventos que desencadenaron la crisis actual del país.

Orígenes del Complot y Financiación en Florida

Las pruebas presentadas durante el juicio revelaron que la conspiración fue organizada y financiada desde el sur de Florida, con Sanon actuando como una figura clave en la logística y reclutamiento. Según los fiscales, él se reunió con otros implicados para coordinar los detalles del ataque y encargó suministros para una fuerza privada compuesta por aproximadamente veintena de hombres con formación militar colombiana. Además, se le responsabilizó de ayudar a recaudar fondos y organizar los viajes y alojamientos necesarios para el despliegue del comando en territorio haitiano.

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El objetivo estratégico del grupo, según la acusación, era instalar en la presidencia de Haití a un mandatario elegido por los conspiradores, con la intención de obtener contratos lucrativos con el nuevo gobierno. Aunque Sanon fue considerado inicialmente como una opción para suceder a Moïse, la conspiración descartó su candidatura a mediados de junio de 2021 a favor de otro posible sucesor, manteniendo sin embargo su compromiso con la ejecución del plan violento.

Consecuencias y Cronología del Ataque en Puerto Príncipe

La ejecución del plan culminó en la residencia de Jovenel Moïse en las afueras de Puerto Príncipe, donde un comando armado irrumpió en la vivienda haciéndose pasar por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Los atacantes, predominantemente exmilitares colombianos, localizaron al presidente en su dormitorio y lo ejecutaron a tiros. Durante el asalto, la esposa del presidente resultó gravemente herida y fue trasladada a Florida para recibir tratamiento médico, donde actualmente se ha postulado como candidata presidencial para las primeras elecciones que Haití intenta celebrar en más de una década.

Cristian Emmanuel Sanon fue detenido en Haití apenas días después del magnicidio, momento en el que las autoridades encontraron en su vivienda municiones y más de una docena de pasaportes, evidencias que consolidaron el caso contra él. Su traslado a Estados Unidos fue parte de un esfuerzo internacional para enjuiciar a los responsables bajo la jurisdicción federal norteamericana, dada la naturaleza transnacional del crimen y la participación de ciudadanos estadounidenses en la conspiración.

Sentencia Programada y Panorama de Otros Implicados

La sentencia definitiva para Christian Emmanuel Sanon se conocerá el 10 de febrero, fecha en la que un juez federal determinará la pena, que podría incluir cadena perpetua debido a la gravedad de los cargos. Este caso forma parte de una investigación más amplia que ha involucrado a unas treinta personas llevadas ante la justicia de EE. UU. Cinco de ellas ya cumplen cadena perpetua tras ser condenadas a comienzos de este año, mientras que otras cuatro se declararon culpables en mayo de 2023 en procedimientos separados.

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La búsqueda de justicia continúa con otras figuras pendientes, incluyendo a 17 exmilitares colombianos trasladados desde Haití el 20 de septiembre para enfrentar juicio. Asimismo, siete personas adicionales han sido acusadas de facilitar la financiación y ayudar a los responsables a eludir la justicia, entre ellas Vitel'homme Innocent, líder de una banda armada que sigue prófugo. El magnicidio profundizó la crisis política y de violencia en Haití, un país que sigue sin presidente y que sufre el control de bandas criminales sobre gran parte de la capital, obligando a cerca de medio millón de personas a desplazarse.