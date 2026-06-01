Jurados ebrios son retirados de mesas electorales en Antioquia: posibles multas y destitución

Dos jurados de votación de la zona metropolitana de Medellín fueron expulsados por encontrarse bajo los efectos del alcohol durante las elecciones del 31 de mayo. La normativa contempla multas de hasta diez salarios mínimos y la inhabilitación para cargos públicos.

En la jornada electoral del domingo 31 de mayo, dos jurados de votación designados para la región metropolitana de Medellín fueron retirados de sus mesas después de que la autoridad electoral constatara que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El hecho fue descubierto durante una inspección rutinaria que realizó el delegado de la Registraduría en los diez municipios que conforman el área metropolitana de Antioquia. Al encontrarse en estado de ebriedad, los ciudadanos no podían ejercer sus funciones, que incluyen la custodia de la urna, la atención a los votantes, la verificación de documentos de identidad, la entrega de tarjetones, la firma de actas y el escrutinio de los votos.

La normativa electoral colombiana es clara: cualquier jurado que se presente intoxicado debe ser retirado de inmediato por el presidente de mesa o el delegado de la Registraduría, y la Policía Nacional debe intervenir para formalizar el procedimiento y dejar constancia en el acta de la mesa. El retiro de los jurados se consideró una inasistencia injustificada a la jornada electoral, lo cual desencadena una serie de sanciones previstas en la Ley Electoral.

Las multas pueden alcanzar hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a aproximadamente 17.509.050 pesos en 2026. Además de la sanción económica, el Código Disciplinario establece la destitución del cargo de jurado y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, medida que será evaluada por la Procuraduría General de la Nación a través de un proceso disciplinario preferente. Estas penalidades buscan garantizar la integridad del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones.

Este incidente pone de relieve la importancia de la responsabilidad y la ética de los jurados de votación, quienes forman parte esencial del mecanismo democrático. Con más de 100.000 ciudadanos convocados a participar como jurados en todo el país, la observancia de normas de conducta y la ausencia de cualquier alteración que pueda afectar la imparcialidad del proceso son imperativas.

Las autoridades electorales reafirman que continuarán realizando inspecciones exhaustivas y fortalecerán los protocolos de control para prevenir incidentes similares en futuras elecciones, subrayando que la democracia se sustenta en la seriedad y el compromiso de todos los actores involucrados





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