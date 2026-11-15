Jürgen Klopp pide el fin de Infantino en la FIFA por crisis de liderazgo

El entrenador Jürgen Klopp critica la gestión de Gianni Infantino en la FIFA y aboga por un cambio de liderazgo, señalando que el fútbol necesita intereses genuinos.

El seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, ha lanzado una crítica directa y contundente hacia la presidencia de Gianni Infantino en la FIFA. En una rueda de prensa celebrada en Berlín, el técnico alemán afirmó que el fútbol experimentaría una mejora significativa si se implementara un cambio en la dirigencia mundial del deporte. Klopp expresó su opinión durante la preparación del encuentro frente a los Países Bajos, señalando que la confianza en el actual líder ha disminuido notablemente.

Jürgen Klopp cuestiona la gestión de Infantino

Jürgen Klopp justificó su posición declarando que, tras la etapa de Sepp Blatter, no creía que las cosas pudieran ir a peor, pero reconoció que alguien ha logrado precisamente eso. El entrenador alemán señaló que ahora la mayoría coincide en que un cambio tendría mucho sentido para la institución. Esta intervención pone de manifiesto la creciente insatisfacción entre figuras respetadas del fútbol respecto a la dirección actual de la organización.

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Klopp destacó que el próximo candidato debería tener los intereses del fútbol en el corazón, algo que considera ausente en la gestión reciente. El antiguo técnico del Liverpool subrayó que hay personas con un conocimiento mucho mayor de la materia, pero que la percepción general apunta a la necesidad de renovación. Su comentario refuerza la idea de que la autoridad moral de la FIFA ha quedado comprometida ante la opinión pública y los actores clave del deporte.

Críticas a propuestas y figuras opuestas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA desde 2016, ha enfrentado duras críticas por diversas decisiones y propuestas controversiales. Entre ellas se encuentra su intención de vender parte de los derechos comerciales del Mundial, una medida que ha generado debate sobre la comercialización del evento. Además, Infantino propuso la creación de un premio de la Paz para entregárselo al presidente estadounidense Donald Trump, una acción que fue ampliamente cuestionada por no convencer al Consejo.

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Las tensiones internas también se reflejan en declaraciones de exdirigentes como Sepp Blatter, quien arremetió contra Infantino calificándolo de dictador que necesita ayuda psicológica. Esta hostilidad entre antiguos líderes evidencia las fracturas en la jerarquía de la FIFA. Mientras Infantino ofrece disculpas por su proyecto de privatización, estas acciones no han logrado restablecer la confianza necesaria para asegurar su reelección sin oposición seria.

Candidatos y calendario electoral 2027

Las elecciones para la presidencia de la FIFA están programadas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, donde Gianni Infantino aparece como el gran favorito. Sin embargo, el plazo de presentación de candidaturas finaliza el 18 de noviembre, lo que abre la puerta a desafíos significativos. Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), se presentará contra Infantino, consolidando su posición como el segundo candidato en anunciar su desafío.

Antes de Tashima, el exdefensa suizo del Tottenham, Ramón Vega, ya había anunciado su intención de competir por la silla presidencial. Esta diversidad de candidatos refleja la voluntad de varios actores de cambiar el rumbo de la organización. La competencia en el proceso electoral se intensificará a medida que se acerque la fecha límite de inscripciones y el congreso en Marruecos.

Futuro del fútbol y posibles líderes

Klopp insistió en que hay personas a las que les preocupa profundamente el futuro del fútbol y que no tienen intereses económicos en el mando. El entrenador alemán mencionó haber escuchado rumores sobre Arsène Wenger, aunque admitió no saber si son verdad o mentira. No obstante, describió a Wenger como un buen hombre, sugiriendo que figuras con ese perfil podrían representar la mejora significativa que el fútbol necesita actualmente.

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La intervención de Jürgen Klopp añade peso a la corriente que busca un líder con intereses genuinos en el desarrollo del deporte. La combinación de críticas públicas, la presentación de candidatos alternativos y el descontento generalizado podrían influir decisivamente en los resultados de marzo de 2027. El mundo del fútbol observa ahora si estas voces lograron traducirse en un cambio estructural real en la FIFA.