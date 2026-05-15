La Comisión técnica está evaluando las propuestas que han surgido en torno al artículo noveno de la ley de Jurisdicción Agraria, que otorga facultad a la Agencia Nacional de Tierras para resolver procesos de carácter administrativo, especialmente aquellos que tienen que ver con baldíos, sin necesidad de revisión de los jueces agrarios. La colectividad y la Sociedad de Agricultores de Colombia han expresado su desacuerdo con estas tesis y advierten que la única alternativa es garantizar que sean los jueces agrarios los que tengan la última palabra sobre las disputas de tierras.

Jurisdicción Agraria : ¿Se logrará acuerdo sobre polémico artículo que abría puerta a expropiación exprés? Comisión técnica para evaluar las propuestas que han surgido en torno al polémico artículo noveno de la ley de Jurisdicción Agraria , ya que le da facultad a la Agencia Nacional de Tierras para resolver procesos de carácter administrativo, especialmente aquellos que tienen que ver con baldíos, sin necesidad de que pasen por la revisión de los jueces agrarios.

Esto está siendo objeto de análisis y el Gobierno Nacional y otros sectores han puesto sobre la mesa algunas alternativas que están siendo analizadas. Se ha planteado que los conflictos sobre las tierras tengan un control rogado, es decir, que sea posterior y que las decisiones solo se revisen si se presentan diferencias u oposición entre las partes involucradas. sobre las decisiones que se adopten frente a los conflictos sobre las tierras.

Choque entre la Corte Suprema de Justicia, el Pacto Histórico y el Gobierno Nacional. La colectividad emitió un comunicado en el que señala que no está de acuerdo con los planteamientos hechos por los magistrados de Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, en el sentido de que los conflictos de tierras deben ser de competencia de los jueces.

‘Nos preocupa especialmente la propuesta que sugiere trasladar a los jueces la función de adjudicar las tierras baldías de la nación, un competencia que históricamente ha ejercido la autoridad administrativa agraria y que constituye uno de los instrumentos centrales de la reforma agraria’, indican. Afirman que este planteamiento generaría congestión judicial, porque todos los procesos, incluso aquellos sobre los que no hay reparos, se demorarían mucho en resolverse.

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), a través de su presidente Jorge Bedoya, se mostró en contra de estas tesis que se están evaluando y advierte que la única alternativa es garantizar que sean los jueces agrarios los que tengan la última palabra sobre las disputas de tierras. Estrategia para hundir ley de Jurisdicción Agraria en el Congreso: ¿artículo permitiría expropiación exprés?

Advierte que en las regiones, los procesos de notificación sobre los fallos son bien complejos y a veces inexistentes, lo cual podría derivarse en fallos de la Agencia de Tierras que no podrían ser apelados. Incluso, asegura que la influencia de grupos armados podría amedrentar a los campesinos que no estén de acuerdo con las decisiones del Gobierno. para Bedoya, el control automático no es suficiente y atenta contra lo que establece el acuerdo de paz en el punto de tierras.

‘El decreto ley 902 de 2017 dice que los procesos agrarios los definen los jueces de la República’, se espera que la próxima semana el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria pueda ponerse nuevamente en el orden del día de las plenarias de Senado y Cámara. Un tribunal respondió a una tutela de la Defensoría del Pueblo, y determinó que debe eliminarse cualquier obstáculo para los derechos políticos de los detenidos.

Desde el uribismo piden al CNE auditoría internacional sobre financiación de la campaña de Iván Cepeda. La lipólisis láser es una liposucción: médico advirtió que procedimientos estéticos con anestesia local pueden ser más peligrosos. Les pedimos que le pusieran oxígeno y nos dijeron que no tenían: amiga de Yulixa Toloza reveló nuevos detalles. La decisión final es del Presidente, pero hay obligaciones internacionales: Corte Suprema alerta por posible incumplimiento en proceso de paz.

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