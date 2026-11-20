La JEP y la UBPD resuelven caso de John Charli Ortiz Molina, asesinado por Farc en 2003, cerrando ciclo de 20 años de búsqueda de su madre Blanca Molina.

La búsqueda de John Charli Ortiz Molina por parte de su madre, Blanca Lilia Molina, concluyó con éxito gracias al trabajo conjunto de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Este logro puso fin a más de dos décadas de incertidumbre y estancamiento dentro del sistema de justicia ordinaria, permitiendo que los restos del joven fueran localizados y devueltos a su familia en el departamento del Huila.

Historia de John Charli y el secuestro

John Charli Ortiz Molina nació el 15 de octubre de 1980 en Ibagué, Tolima, y era el menor de los dos hijos de Blanca Lilia Molina. Describido por su madre como una persona noble, cariñosa y aplicada, Ortiz Molina mostró desde la infancia una profunda preocupación por el bienestar de su familia. Un ejemplo claro de esta dedicación fue su esfuerzo por conseguir medicinas para su madre incluso cuando no había recursos económicos disponibles.

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En 1998, tras finalizar sus estudios de bachillerato, el joven ingresó al servicio militar obligatorio. Prestó sus servicios durante dos años en el Batallón de Infantería Jaime Rooke en Ibagué. Posteriormente, decidió continuar su carrera como soldado profesional, cumpliendo dos años adicionales en el Batallón de Contraguerrilla Número 35. Ortiz Molina se retiró de la institución armada en 2002, una decisión que su madre aún no comprende plenamente.

Tras dejar el ejército, regresó a Ibagué y trabajó en diversas labores, incluyendo agricultura, recolección de café, albañilería y mecánica. Aunque intentó reingresar a las fuerzas militares, recibió una respuesta negativa fundamentada en que era preferible abandonar a la madre que abandonar la patria. Antes de su desaparición, trabajaba en oficios varios o viajaba a municipios cercanos por periodos que duraban desde un día hasta varias semanas.

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El crimen y la lucha judicial

El 3 de julio de 2003, John Charli Ortiz Molina salió de su casa con 22 años de edad y nunca regresó. Inicialmente, su familia creyó que se había ido a trabajar, pero la ausencia prolongada motivó una intensa búsqueda en Ibagué y otros municipios. Blanca Lilia Molina, junto a su esposo José Rommel Ortiz y su otro hijo Rommel Alexander Ortiz, distribuyeron fotografías del joven en muros públicos de la región.

La situación se volvió peligrosa cuando en 2004, integrantes de las Farc amenazaron a la familia. Los guerrilleros informaron a Blanca Lilia que detuviera la búsqueda o abandonara la zona. Estas amenazas forzaron a la familia a desplazarse repetidamente, llegando incluso a residir temporalmente en un hotel de Bogotá, donde pagaban alojamiento diario por habitación debido a la presión de la guerrilla.

Ortiz Molina fue secuestrado, asesinado y desaparecido por integrantes del Comando Conjunto Central de las antiguas Farc. Los atacantes, pertenecientes al frente 21 del grupo desmovilizado, lo agredieron exclusivamente por llevar colgadas en su cuello pequeñas medallas de identificación que representaban su paso por el Ejército. Este crimen quedó estancado en la justicia ordinaria durante casi 20 años, generando la interrogante de Blanca Lilia sobre por qué el caso permanecía archivado a pesar de tener dolientes vivos.

Impacto de la institucionalidad del Acuerdo

La resolución del caso de John Charli Ortiz Molina ilustra la funcionalidad de las entidades creadas con el Acuerdo de Paz de 2016. Este pacto histórico buscó garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las más de 8,7 millones de víctimas del conflicto entre el Estado, las Farc y otras estructuras armadas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) jugaron roles determinantes en este éxito.

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La vida de Blanca Lilia Molina ha estado entrelazada con el trabajo de estas instituciones, que proporcionaron las herramientas necesarias para superar el estancamiento judicial. Gracias a su intervención, se pudo encontrar a John Charli Ortiz Molina y se ofrece un precedente de apoyo para otras familias buscadoras de desaparecidos en Colombia. Este caso demuestra cómo la institucionalidad de paz puede operar eficazmente incluso años después de la firma del pacto, asegurando que la guerra tenga un cierre real para las víctimas.