Justicia Frena Intervención de Coosalud EPS y Ordena Restablecer Estado Original

El Tribunal Administrativo de Bolívar suspende provisionalmente las resoluciones de la Superintendencia de Salud que ordenaban la intervención de Coosalud EPS, restableciendo su estado original y exigiendo vigilancia institucional.

La justicia ha tomado una decisión trascendental al ordenar el restablecimiento del estado original de la entidad Coosalud EPS, frenando así las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Salud que buscaban una intervención forzosa administrativa. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través del Auto Interlocutorio 072/2026, ha decretado la suspensión provisional de dichos actos administrativos, devolviendo el control de la EPS a sus administradores.

Específicamente, la corporación judicial ha dejado sin efectos inmediatos la Resolución No. 2024320030015228-6 del 22 de noviembre de 2024 y la Resolución No. 2025320030011347-6 del 21 de noviembre de 2025, las cuales ordenaban la intervención forzosa administrativa y la toma de posesión de los bienes de Coosalud S.A.

El objetivo primordial de esta determinación judicial es primordialmente “restablecer las cosas al estado en que se encontraban al momento de la expedición de los actos cuya suspensión se ordena, hasta tanto se defina de fondo la presente acción”.

Esta medida cautelar no solo detiene la administración forzosa que pretendía llevar a cabo la Superintendencia Nacional de Salud, sino que también sienta las bases para un marco de vigilancia institucional. El propósito de esta vigilancia es asegurar que la transición, o en este caso, la no intervención, no genere un impacto negativo en la prestación de los servicios a los afiliados de Coosalud.

El magistrado ponente, Luis Miguel Villalobos Álvarez, fue particularmente enfático en la necesidad de un acompañamiento preventivo por parte de los organismos de control del Estado.

En el resolutivo de la providencia, se especifica claramente que los organismos competentes deben “dentro del ámbito de sus competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política y el Decreto 267 de 2000, ejercer un acompañamiento y vigilancia administrativa, financiera y técnica sobre el funcionamiento de la EPS Coosalud”.

Este fallo judicial representa un giro procesal de gran envergadura. Al suspender las resoluciones de la Superintendencia, el tribunal otorga un respiro a Coosalud y permite que sus administradores actuales continúen al frente de la entidad, mientras la justicia profundiza en el análisis de los argumentos de fondo presentados en la demanda interpuesta contra la Supersalud.

La decisión subraya la importancia del debido proceso y la necesidad de garantizar la continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud, un aspecto fundamental para la tranquilidad de miles de colombianos que dependen de EPS como Coosalud para acceder a la atención médica.

La comunidad en general estará atenta a las futuras decisiones judiciales que definirán el futuro de esta importante entidad prestadora de salud en el país, esperando que prime el bienestar de los pacientes y la estabilidad del sistema de salud





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