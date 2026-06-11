¿Justicia o Política? El eterno debate sobre la Comisión de Investigación y Acusación en Colombia

Un examen detallado sobre la inefectividad de la Comisión de Acusaciones para procesar a mandatarios, el impacto de la politización y la polémica reciente liderada por Gloria Arizabaleta.

La reciente controversia suscitada por la medida cautelar ordenada por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ha vuelto a poner bajo la lupa la efectividad y la legitimidad de este organismo.

En los últimos treinta y cinco años, desde la implementación de la Constitución de 1991, la comisión ha demostrado una incapacidad sistemática para procesar formalmente a los jefes de Estado. El hecho de que ningún presidente haya sido acusado formalmente en más de tres décadas plantea interrogantes profundos sobre si este cuerpo legislativo cumple realmente su función de control político y jurídico o si se ha convertido en un escudo protector para quienes ostentan el poder ejecutivo.

Un estudio reciente de la Procuraduría General de la Nación ha arrojado cifras alarmantes: de los 290 procesos abiertos contra el mandatario nacional, ninguno ha logrado un avance sustancial, evidenciando un estancamiento procesal que muchos sectores califican como deliberado. Este panorama de inoperancia se hace más evidente cuando se comparan los casos presidenciales con los de otros aforados.

Históricamente, los únicos avances significativos se han dado contra magistrados de las altas cortes, específicamente en el escándalo conocido como el Cartel de la Toga. En aquel caso, Jorge Pretelt y Gustavo Malo fueron los únicos acusados formalmente y posteriormente condenados por la justicia. En contraste, casos emblemáticos como el Proceso 8.000, que involucró al expresidente Ernesto Samper Pizano y el ingreso de dineros del Cartel de Cali a su campaña, terminaron en el archivo y la absolución del mandatario.

Actualmente, el foco está puesto en el presidente Gustavo Petro, con múltiples denuncias relacionadas con la presunta violación de topes en la campaña de 2022, mientras que investigaciones contra otros implicados, como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, avanzan con una lentitud exasperante en la Fiscalía, subrayando una disparidad en el trato procesal según el rango del investigado. La crítica más severa hacia la Comisión de Acusación es su profunda politización.

Expertos como Pablo Bustos, de la Red de Veedurías, y Jaime Castro Castro, sostienen que existen vacíos jurídicos críticos en la reglamentación de la comisión, lo que permite que decisiones políticas primen sobre el rigor legal. El hecho de que una instancia compuesta por políticos en ejercicio tenga la potestad de decidir quién debe ser juzgado judicialmente crea un conflicto de intereses inherente.

Por esta razón, el organismo ha sido apodado por sus detractores como la 'comisión de absolución', debido a su tendencia recurrente a archivar expedientes o exonerar a los investigados basándose en criterios partidistas en lugar de evidencias jurídicas. Esta situación se agrava en el cuatrienio actual, donde la mayoría de los integrantes de la comisión son cercanos al gobierno de Petro, incluyendo figuras como Alirio Uribe, Jorge Ocampo, María Eugenia Lopera y representantes de las curules de paz como William Aljure y Jorge Rodrigo Tovar.

Ante este escenario, ha surgido un movimiento creciente que propone la eliminación total de la Comisión de Acusación. La propuesta sugiere trasladar la función de investigar y acusar a los aforados hacia un organismo judicial autónomo, que esté libre de presiones políticas y motivaciones electorales.

No obstante, los defensores de la estructura actual argumentan que el problema no radica en el diseño del órgano, sino en la falta de herramientas técnicas y recursos humanos. Afirman que el volumen de expedientes que llegan a la comisión es abrumador, lo que impide que los investigadores puedan procesar cada caso con la celeridad y profundidad requeridas.

A pesar de estos argumentos, la percepción pública sigue siendo negativa, especialmente cuando se observa que miembros de la comisión, como Wadith Manzur, han sido salpicados por escándalos de corrupción como el de la UNGRD, lo que socava cualquier pretensión de imparcialidad y ética en el ejercicio de sus funciones





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comisión De Acusaciones Gustavo Petro Politización Derecho Constitucional Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El expresidente Álvaro Uribe informó que su hermano Santiago Uribe se entregó a la justiciaEl expresidente Álvaro Uribe informó a través de la red social X que su hermano Santiago Uribe se entregó a la justicia por sus propios medios después de ser condenado a 28 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir.

Read more »

Santiago Uribe se entrega a la justicia tras fallo de la Corte SupremaEl exmandatario Álvaro Uribe Vélez confirmó que su hermano, Santiago Uribe, se presentó voluntariamente ante las autoridades para acatar la orden de captura que pesaba en su contra.

Read more »

JEP expulsa a coronel José Ruiz Mahecha: responderá ante justicia ordinaria por 'falsos positivos'Ruiz Mahecha es señalado de ser uno de los máximos responsables de casos de ‘falsos positivos’ cometidos por el Batallón La Popa entre 2002 y 2005.

Read more »

ONU pide a Colombia garantizar justicia y reparación a personas afectadas por lepraLa relatora especial de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra, Beatriz Miranda-Galarza, instó al Estado colombiano a reconocer públicamente las violaciones históricas que han sufrido estas personas y sus familias, entre ellas la segregación, la institucionalización y décadas de exclusión. Además, la experta pidió implementar medidas de reparación y garantías de no repetición, al considerar que la lepra sigue siendo un problema vigente que trasciende el ámbito de la salud y se relaciona directamente con los derechos humanos.

Read more »