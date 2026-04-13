Justicia ordena cárcel para implicados en ataque contra joven en Bogotá

Una jueza de control de garantías decretó medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco personas involucradas en el ataque contra Juan Felipe Rincón Morales en Bogotá. La decisión se basa en la gravedad de los hechos, la premeditación del ataque y los intentos de obstruir la investigación.

La justicia colombiana ha ordenado medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco individuos presuntamente involucrados en el brutal ataque contra Juan Felipe Rincón Morales, ocurrido en el sur de Bogotá . La decisión, tomada por una jueza de control de garantías, se basó en los sólidos argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, destacando la gravedad y premeditación del crimen.

La funcionaria judicial, adscrita al despacho 26 de Bogotá, enfatizó la naturaleza planificada de los hechos, ocurridos el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, desestimando cualquier caracterización de espontaneidad. La investigación reveló una intrincada cadena de acciones diseñadas para atraer y agredir a la víctima, involucrando incluso a menores de edad y demostrando una evidente intención de causar daño severo y prolongado. El ataque, según la investigación, no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una cuidadosa planificación.

La jueza evidenció cómo se orquestó un plan para atraer a Rincón al barrio Quiroga, utilizando a dos menores de edad como intermediarias. Estas menores, fueron supuestamente “instrumentalizadas” para engañar a Rincón y convencerlo de acudir al lugar donde le esperaba el grupo agresor. Una vez en Quiroga, el joven fue interceptado por un grupo numeroso de personas que perpetraron un ataque despiadado y prolongado.

El ataque contra Rincón Morales, que se prolongó por más de quince minutos, incluyó el uso de armas cortopunzantes, bates de béisbol, cadenas y un perro descrito como de “raza agresiva”. La jueza destacó que los hechos parecen haber sido motivados por un acto de venganza, relacionado con conversaciones en redes sociales entre Rincón y una menor de edad, familiar de algunos de los implicados. Se señala a los hermanos Andrés Felipe Sotelo Torres y Katherin Andrea Sotelo Torres como figuras centrales en la planificación del ataque. La jueza resaltó la intención de los agresores de causar dolor a la víctima, evidenciando una crueldad manifiesta.

Después del ataque, los implicados llevaron a cabo maniobras para encubrir sus acciones, incluyendo el intento de ocultar el teléfono celular de Rincón envolviéndolo en papel aluminio para evitar su rastreo. Además, se descubrió la intención de vender el dispositivo móvil de alta gama y repartir las ganancias entre los participantes, lo que fortalece la hipótesis de una acción coordinada y con un claro fin de lucro ilícito.

La jueza también puso de relieve el nivel de violencia extrema empleado durante el ataque, mencionando el uso de un arma traumática para golpear a la víctima en la cabeza, hasta el punto de que el objeto se desintegró por la fuerza del impacto. El escolta de Rincón también fue agredido cuando intentó intervenir, lo que contradice la versión de los acusados, quienes afirmaban que su intención era retener al joven para presentarlo a las autoridades.

La jueza consideró en su decisión los intentos de obstruir la investigación, incluyendo presiones para modificar testimonios y culpar a la víctima de delitos graves. Se habrían ofrecido sobornos para inducir declaraciones falsas, lo cual representa un atentado contra la administración de justicia. Por estos hechos, fueron imputados Andrés Camilo Sotelo Torres, Catherina Andrea Sotelo Torres, Solanggie Trujillo Devia, Tatiana Vega y Juan Sebastián Ávila.

La audiencia del 13 de abril resultó en la orden judicial de traslado inmediato a un centro carcelario para los acusados, reflejando la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima y el correcto desarrollo de la investigación.





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