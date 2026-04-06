Justicia y Paz condena a 40 años a ex-Farc por tomas de Mitú y Miraflores y otros delitos

La Sala de Justicia y Paz condena a 11 exintegrantes de las Farc por su participación en las tomas de Mitú y Miraflores y otros 163 hechos delictivos, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores. Las condenas alcanzan los 40 años de prisión y multas significativas.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ha emitido una contundente condena contra once exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ), responsabilizándolos por su participación en las cruentas tomas de Mitú y Miraflores , así como por la comisión de otros 163 hechos delictivos que sembraron el terror en diversas regiones del país.

Los condenados, identificados como Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, César Díaz Sosa (alias Cochebomba), Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez (alias Fuego Verde), Berny Derley Ordoñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez, enfrentan ahora una pena de 40 años de prisión, junto con cuantiosas multas que alcanzan los 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Esta decisión judicial representa un importante paso en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia ejercida por las FARC, y un recordatorio de la gravedad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.\El fallo se basa en las exhaustivas investigaciones adelantadas por la Fiscalía, que logró documentar una serie de delitos atroces cometidos por los exguerrilleros. Entre estos destacan homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento ilegal de menores, acceso carnal violento, abortos sin consentimiento y secuestros extorsivos. Los hechos más emblemáticos son la toma de las bases de Policía, Antinarcóticos y del Ejército en Miraflores, Guaviare, el 3 de agosto de 1998, que dejó un saldo de 19 uniformados muertos y 131 secuestrados, y la incursión armada en Mitú, Vaupés, el 26 de octubre de 1998, donde cerca de 1.500 integrantes del Bloque Oriental de las FARC atacaron la Estación de Policía, asesinando a 38 miembros de la Fuerza Pública y ocho civiles, además de secuestrar a 61 policías. Estos episodios, marcados por la brutalidad y el desprecio por la vida humana, son un claro reflejo del sufrimiento padecido por la población colombiana durante el conflicto armado. La sentencia también aborda casos de reclutamiento forzado, como el de una menor de 11 años sometida a abusos sexuales y obligada a abortar en dos ocasiones, y la desaparición de Pedro Antonio Ramos Vázquez, un policía secuestrado en Yopal, Casanare, cuyo paradero aún se desconoce.\La condena emitida por Justicia y Paz envía un mensaje claro a la sociedad colombiana sobre la importancia de la justicia y la reparación a las víctimas. El fallo se produce en un momento en que el país continúa enfrentando los desafíos de la transición hacia la paz, y subraya la necesidad de abordar las heridas del pasado para construir un futuro más justo y reconciliado. La cuantía de las multas impuestas refleja la intención de resarcir, en la medida de lo posible, el daño causado a las víctimas y a la sociedad en general. Este caso se suma a otros esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de guerra cometidos en el marco del conflicto armado, y es un testimonio del compromiso de las instituciones colombianas con la búsqueda de la verdad y la reparación. A pesar de la condena, el Estado colombiano enfrenta desafíos significativos en la monetización de los bienes que las FARC se comprometieron a entregar como parte del proceso de paz, con una recuperación estimada en menos del 5% de la fortuna original. Este aspecto resalta la complejidad de la implementación de los acuerdos de paz y la necesidad de una estrategia efectiva para la recuperación de activos y la reparación a las víctimas





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