Juventud Caribe Convoca a Candidatos Presidenciales a Cumbre Decisiva en Cartagena

Más de 100 jóvenes de la región Caribe invitan a las candidaturas presidenciales a la Cumbre de Juventudes Caribe en Cartagena, buscando presentar sus propuestas y asegurar su participación en las futuras políticas de gobierno. El evento, impulsado por la Corporación Construyendo Ciudadanía, se centra en la Agenda Nacional de Juventudes y busca compromisos concretos para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

Más de cien jóvenes provenientes de la región Caribe han extendido una invitación formal a todas las candidaturas presidenciales del país para participar en la Cumbre de Juventud es Caribe , un evento crucial que se celebrará en la histórica ciudad de Cartagena del 5 al 7 de mayo de 2026.

Esta convocatoria, confirmada por la Corporación Construyendo Ciudadanía, representa un esfuerzo significativo para asegurar que las voces y las necesidades de la juventud caribeña sean consideradas prioritarias en las futuras políticas de gobierno. La cumbre no es simplemente un encuentro; es una plataforma estratégica diseñada para presentar propuestas concretas en materia de política pública juvenil y, lo que es más importante, para lograr una influencia directa y tangible en la formulación e implementación de los programas gubernamentales.

La representación juvenil es amplia y diversa, con la participación activa de 28 organizaciones juveniles de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, lo que garantiza una representación integral de las diferentes realidades y perspectivas de la juventud en la región. Cartagena se prepara para convertirse en el epicentro de la Cumbre de Juventudes Caribe 2026, bajo el lema 'Poder Juvenil en Acción'.

Este evento reunirá a las organizaciones juveniles mencionadas, proporcionando un espacio dinámico y colaborativo para la construcción colectiva de una agenda que refleje las aspiraciones y los desafíos de la juventud caribeña. El objetivo principal es incidir en las prioridades del próximo gobierno, asegurando que las demandas de los jóvenes sean integradas en el debate público nacional y, en última instancia, en las políticas públicas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto 'Democracks: Poder Juvenil en Acción', impulsado por la Corporación Construyendo Ciudadanía, una organización dedicada a fortalecer la participación ciudadana, la incidencia democrática y el acceso real al poder para las juventudes. Mariela Milanes, directora de la Corporación, ha destacado la importancia de este proceso, enfatizando que ha logrado articular a organizaciones juveniles de todo el Caribe colombiano a través de los Laboratorios de Activismo por la Democracia.

Estos laboratorios han servido como espacios de formación, diálogo y construcción colectiva, permitiendo a las organizaciones juveniles generar un diálogo abierto y diverso sobre las problemáticas que les afectan, al tiempo que fortalecen su capacidad como agentes de cambio en sus territorios. Como resultado de este proceso de articulación y diálogo, las juventudes han consolidado y ajustado la Agenda Nacional de Juventudes, un documento que se ha construido desde 2022 y que recoge las principales demandas, propuestas y visiones de los jóvenes de todo el país.

En esta ocasión, la agenda visibiliza específicamente las demandas de las juventudes de la Costa Caribe, abordando temas cruciales como el acceso a la educación, el empleo juvenil, la salud mental y la participación política. Maria Cecilia Madera, lideresa juvenil de la organización Rostro y participante activa en este proceso, ha subrayado la importancia de fortalecer el liderazgo de las mujeres jóvenes, especialmente aquellas que habitan contextos rurales y étnicos y que enfrentan barreras estructurales para el acceso a sus derechos.

Entre las propuestas clave de la Agenda de Juventudes se encuentra el impulso de políticas públicas con enfoque de género que garanticen una participación política efectiva y diferenciada. La cumbre se desarrollará a lo largo de tres días, comenzando el 5 de mayo con un espacio de conexión entre las juventudes del Caribe, seguido el 6 de mayo por la instalación oficial y las mesas de trabajo, enfocadas en la consolidación del ecosistema de organizaciones juveniles de la región.

El evento culminará el 7 de mayo con un diálogo directo con las candidaturas presidenciales, donde las juventudes esperan presentar y suscribir la Agenda de Juventudes, buscando compromisos verificables para su incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030. Las juventudes del Caribe han lanzado un llamado urgente a las candidaturas presidenciales, instándolas a asistir al encuentro, escuchar sus propuestas y comprometerse con las demandas de una generación que exige ser parte activa en la toma de decisiones del país





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