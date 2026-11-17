Fallo judicial exige a la Cancillería proteger libros y garantizar acceso. Trasladó material histórico tras denuncias por almacenamiento inadecuado.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá emitió una sentencia contundente contra la Cancillería, ordenando la protección inmediata de la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Esta resolución busca garantizar el acceso público a la colección bibliográfica histórica tras el traslado controvertido de los libros desde el Palacio de San Carlos.

Origen de la Tutela Judicial

La decisión judicial responde a un recurso de tutela presentado por la abogada Cindy Charlotte Reyes Sinisterra, estudiante de doctorado en Derecho en la Universidad Externado. Reyes solicitó la protección de los materiales públicos de la biblioteca, los cuales necesitaba para desarrollar su investigación académica. El cierre del espacio fue anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 21 de septiembre, con la excusa de realizar un inventario del archivo. Sin embargo, la entidad no proporcionó fecha de reapertura.

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La situación escaló el 29 de octubre cuando un video circularon en la plataforma X mostrando un camión cargado de libros frente a la sede de la Cancillería. Harold González, exdirector de la Academia Diplomática de Colombia, publicó la grabación denunciando que el acervo documental se estaba moviendo de manera soterrada. Este material, con más de 70 años de antigüedad, era considerado el mayor en relaciones internacionales del país.

Condiciones Inadecuadas del Almacenamiento

La autoridad judicial fundamentó sus órdenes en las condiciones precarias donde se encontraron los libros. Visitas técnicas de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de la Nación revelaron cajas ubicadas directamente sobre el piso, apiladas por encima de la altura recomendada. Además, se detectaron instalaciones eléctricas sin terminar y una cocina cercana al espacio de almacenamiento, lo que generó riesgos de humedad y filtraciones.

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El juez del juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá exigió que la Cancillería, dirigida por Omar Bula Escobar, tome medidas urgentes para proteger la colección. La entidad debe informar en cinco días hábiles cuándo restablecerá el servicio y ofrecer una alternativa temporal para la consulta de los libros.

Medidas de Conservación y Prohibiciones

En un plazo de 48 horas, la Cancillería debe asegurar que las cajas no estén en contacto directo con el suelo y evitar el apilamiento excesivo. También se ordenó solucionar los problemas eléctricos y verificar que no existan riesgos de humedad. El fallo prohíbe descartar, donar o transferir documentos hasta completar un inventario físico y justificar cualquier decisión con estudios técnicos.

La sentencia no ordenó devolver la biblioteca al Palacio de San Carlos, indicando que dicha petición debe tramitarse mediante una acción popular. La Cancillería argumentó que el traslado a la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo fortalece la formación de futuros diplomáticos y unifica recursos documentales.