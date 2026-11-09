Juzgado ordena retractación pública a Angie Rodríguez por denuncias contra Laura Sarabia

El Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá ordenó a Angie Rodríguez rectificar afirmaciones contra Laura Sarabia. La exdirectora del Dapre debe leer la carta en video en 48 horas.

Un fallo del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá ha impuesto una medida cautelar de rectificación pública a la exdirectora de la Dirección del Programa Presidencial de Prestaciones Sociales para los Trabajadores del Estado ( Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo. La orden, dictada el lunes 9 de noviembre, busca amparar los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la rectificación de la excanciller y exfuncionaria Laura Sarabia, afectada por declaraciones anteriores.

Orden judicial para rectificar afirmaciones

La autoridad judicial exigió a Angie Rodríguez que, en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la notificación de la sentencia, firme y lea íntegramente un texto de rectificación. Este acto de restitución debe realizarse mediante una grabación en video, una estrategia que permite a la afectada completar el procedimiento sin la obligación legal de mostrar su rostro en la toma. La producción audiovisual puede contar con asistencia técnica, pero debe mantener la claridad en la lectura del mensaje oficial impuesto por el despacho judicial.

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El núcleo de la disputa legal se centra en las acusaciones graves formuladas por Rodríguez hacia la exprefecta y exministra. La sentencia aborda específicamente los señalamientos que vinculaban a la exdirectora del Dapre con la presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro. Además, la orden judicial cubre las imputaciones sobre el supuesto uso de información íntima para presionar, chantajear o conservar cargos públicos dentro del actual Gobierno nacional.

Defensa técnica y argumentos de la exdirectora

Durante el proceso, la defensa de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo presentó una oposición sistemática a las pretensiones de la demanda, argumentando que las entrevistas mediáticas en las que se basó la querella presentaban vicios de edición y contexto. La exdirectora sostenía que en los fragmentos transmitados se recortaban pasajes clave, se confundían las voces de los entrevistadores con las respuestas otorgadas y se substituía el contenido original por interpretaciones subjetivas de la audiencia. Este argumento buscaba deslegitimar la veracidad pericial de los testimonios captados por los medios de comunicación.

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Respecto a las declaraciones realizadas en el programa Vértice Noticias, Rodríguez admitió haber mencionado el relato de las "maletas", pero precisó cuidadosamente que dicha atribución se hacía a terceros. La exfuncionaria aclaró que sus palabras no implicaban que hubiera presenciado dinero en efectivo ni que conociera la procedencia ilícita de los mismos. Asimismo, matizó su uso del término "mujeres de la calle", explicando que se refería al grupo denominado "mariposas" y no buscaba atacar de forma individualizada a Laura Sarabia.

Sobre las menciones referidas a la agenda presidencial, la defensa sostuvo que sus comentarios no tenían el ánimo de endilgar un ánimo de lucro o inducción a la prostitución. Rodríguez indicó que el calificativo de "proxeneta" en las transmisiones pertenecía al entrevistador y no a ella. En el caso de las declaraciones en Caracol Radio, argumentó que su relato sobre la comunicación al presidente Gustavo Petro, la consulta a embajadas y la instrucción de tramitar un nombramiento partía de inferencias con soporte en actos administrativos, negando haber afirmado que Sarabia hubiera amenazado al mandatario u obtenido material fotográfico o en video por su cuenta.

Reacción de Laura Sarabia y contexto político

Pese a los argumentos presentados por la defensa, el juzgado mantuvo la orden de rectificación para salvaguardar los derechos fundamentales de la exfuncionaria Sarabia, considerando que las palabras cruzadas constituían un perjuicio directo a su honor. A través de su cuenta en la plataforma X, Laura Sarabia celebró el lunes 9 de noviembre la determinación del Juzgado Civil, afirmando que siempre ha sido respetuosa del derecho de las personas a denunciar. La excanciller agradeció a su equipo legal y declaró: "Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre".

La sentencia representa un hito en la disputa pública entre altos funcionarios y expuestos mediáticos en Colombia. Mientras Angie Rodríguez procede a cumplir la orden de rectificación técnica en video, la comunidad política y los medios observan cómo este fallo influye en la percepción pública sobre la transparencia y la responsabilidad de las declaraciones oficiales. La resolución cierra un capítulo temporal en la controversia, pero mantiene el foco sobre la integridad de las instituciones y las figuras que las dirigen en el escenario actual.