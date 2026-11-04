Juzgados de Cúcuta y Popayán inician desacato contra gobierno por bombardeos

La justicia colombiana exige al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro Jorge Mora explicar el cumplimiento del DIH en operaciones que afectan a menores.

Los juzgados administrativos de Cúcuta y Popayán han admitido formalmente incidentes de desacato contra el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa Jorge Mora y el comandante de las Fuerzas Militares Erik Rodríguez. Esta acción judicial responde a exigencias de claridad sobre los operativos aéreos ofensivos y la protección rigurosa del Derecho Internacional Humanitario en zonas de conflicto.

Juzgados exigen cumplimiento del DIH en operaciones

La autoridad judicial busca imponer límites claros a las estrategias militares actuales mediante la revisión de fallos anteriores. El octavo administrativo del circuito de Cúcuta ordenó adoptar medidas de precaución antes de cualquier acción aérea donde exista duda razonable sobre la presencia de niños o civiles. La jueza de Cúcuta también admitió un recurso reciente que cuestiona la implementación efectiva de estas protecciones básicas.

Also read Presidente Abelardo de la Espriella supervisa ejercicios tácticos en Fuerte Militar Tolemaida

El proceso legal iniciado por la abogada constitucionalista Natalia Bernal Cano representa un punto de inflexión en la supervisión estatal. Los tribunales requieren que el gobierno demuestre cómo se están aplicando las garantías de vida e integridad personal para poblaciones vulnerables. Esta demanda surge tras la percepción de que los protocolos no se ejecutan con la debida diligencia requerida por la ley.

Defensa del Estado ante acusaciones de incumplimiento

El documento judicial cita explícitamente a Abelardo de la Espriella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en calidad de Presidente. Asimismo, nombra al Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora López como Ministro de Defensa y al Mayor General Erik Rodríguez Aparicio como Comandante General. Estos altos mandos deben ejercer su derecho de defensa ante las acusaciones de no cumplir con el fallo de tutela del 29 de septiembre de 2026.

Advertisement

La abogada Bernal Cano argumentó que se violan sistemáticamente los derechos humanos de niños, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores. Aunque solicitó la suspensión provisional de todos los bombardeos, la jueza negó esta petición específica. El tribunal determinó que el incidente de desacato solo puede revisar el cumplimiento de órdenes previas, no nuevas prohibiciones absolutas de acciones militares.

Impacto real en comunidades y próximos pasos legales

Desde que Abelardo de la Espriella asumió el poder, se han registrado al menos seis bombardeos en diferentes puntos del país. Estas operaciones han generado debate público y preocupación entre abogados y ciudadanos por la muerte de menores de edad. La justicia exige respuestas concretas sobre si se está reduciendo el riesgo de daño a reclutas forzosos o combatientes infantiles.

El juzgado estableció un plazo máximo de 48 horas para que el gobierno pruebe que el protocolo de protección sí se está implementando. Esta fecha límite marca el siguiente paso crítico en la disputa legal entre el Estado y la sociedad civil. El cumplimiento o incumplimiento de este plazo definirá la continuidad de las sanciones judiciales contra los altos mandos militares y políticos involucrados.