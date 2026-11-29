El juicio contra el exconcejal Raimundo Duarte y los hermanos Claro Bonilla por lavado de activos avanza con audios de 2017 que vinculan a Yamit Picón del Eln.

El Juzgado Primero Penal Especializado de Bucaramanga continúa con el juicio por lavado de activos contra el exconcejal de Piedecuesta, Raimundo Duarte Díaz, y los hermanos Laura y Víctor Claro Bonilla. El ente acusador, la Fiscalía General de la Nación, sostiene que estos tres individuos actuaron como aliados financieros de Yamit Picón Rodríguez, antiguo integrante del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Acusaciones y vínculos con el Eln

La Fiscalía General de la Nación señala que Duarte Díaz y los hermanos Claro Bonilla participaron en operaciones de lavado de activos junto a Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha. Según el ente acusador, Picón Rodríguez fungió como responsable de la economía y las finanzas del frente de guerra Oriental, con jurisdicción en la zona de La Magdalena, Cesar y Norte de Santander.

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Yamit Picón Rodríguez fue extraditado a Estados Unidos en 2021 bajo cargos de narcotráfico y fue absuelto del cargo de rebelión en noviembre de 2025. La defensa de los procesados ha mantenido una postura firme reiterando su inocencia y cuestionando la solidez de los señalamientos presentados por la Fiscalía General de la Nación a lo largo de esta larga disputa judicial.

Antecedentes y operación de 2022

La investigación judicial alcanzó su punto de inflexión en septiembre de 2022, momento en que la Fiscalía ejecutó un operativo policial contra el entonces edil de Piedecuesta y los hermanos Claro Bonilla. Durante esa diligencia, las autoridades incautaron viviendas, lotes de tierra y vehículos que presuntamente eran administrados por los acusados en nombre de Picón Rodríguez.

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Raimundo Duarte Díaz, oriundo de San Mateo en Boyacá, estableció una larga trayectoria en el comercio y el transporte público en Santander. Ocupó su curul en el Concejo de Piedecuesta desde 2008 hasta 2023 y en el pasado fue considerado como precandidato a la Alcaldía del municipio, lo que generó gran revuelo en el área metropolitana de Bucaramanga cuando estalló el escándalo.

Pruebas audibles y defensa técnica

En las audiencias públicas celebradas el 24 y 25 de noviembre, el Ministerio Público presentó informes de interceptaciones telefónicas como prueba clave. Uno de los audios reproducidos corresponde a una llamada telefónica de la tarde del 19 de junio de 2017, donde se discute la compra y venta de vehículos entre Picón Rodríguez y Duarte Díaz.

La defensa, liderada por Rodrigo Parada, argumenta que esta grabación evidencia negocios lícitos y no actividad delictiva. Parada destacó que, de un total de 150 interceptaciones contenidas en los últimos informes que el ente acusador intentó incorporar al expediente, solo dos de ellas involucran al exconcejal de Piedecuesta.

Implicaciones legales y situación actual

Este es el cuarto año que se desarrolla esta novela judicial. El proceso penal se encuentra actualmente en la fase de juzgamiento, mientras que existe un trámite paralelo de extinción de dominio sobre los bienes afectados que fue objeto de incautación en 2022.

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Raimundo Duarte Díaz estuvo detenido durante dos meses en 2022, pero posteriormente recuperó su libertad. Actualmente, enfrenta el proceso judicial junto con los hermanos Claro Bonilla bajo la figura de libertad, una situación que su defensa califica como favorable en las decisiones judiciales anteriores. El caso sigue su curso ante los tribunales de Bucaramanga.