Karen Mosquera conquista plata en levantamiento de pesas en el Mundial de Ningbo

La pesista colombiana Karen Mosquera obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Ningbo. Llegó a 111 kg en el arranque.

La pesista colombiana Karen Tatiana Mosquera regresó a Colombia con una medalla de plata tras destacarse en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se desarrolla en la ciudad de Ningbo, China. Este logro histórico se concretó durante la jornada del domingo, cuando Mosquera compitió en la división de los 61 kilogramos y logró impresionar a la audiencia y a los jueces con una marca que la consolida como una de las grandes promesas del atletismo en el país.

Resultados del arranque en China

A sus 22 años de edad, la levantadora de Palmira confirmó su enorme proyección internacional al efectuar un levantamiento sólido de 111 kilogramos en la modalidad de arranque. Este récord personal en esta competencia la colocó a una distancia mínima del primer lugar, quedando apenas a un kilogramo del oro, y a dos kilogramos de la marca mundial establecida, demostrando un nivel técnico y físico de primer orden en la competencia.

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La victoria en esta prueba específica correspondió a la representante local Xinyi Pei, quien se impuso con un levantamiento de 112 kilogramos. A pesar de la derrota en la primera fase, el desempeño de Mosquera fue considerado excelente y valioso, ya que estableció una base sólida para las rondas siguientes y mostró una capacidad de respuesta notable ante la competencia más exigente del mundo en esta disciplina olímpica.

Rendimiento en el envión y total olímpico

En la segunda prueba, conocida como el envión, la competencia fue dominada nuevamente por la atleta local Xinyi Pei, quien logró 142 kilogramos. Mosquera enfrentó desafíos en esta instancia y finalizó en la undécima posición con 125 kilogramos acumulados. Es importante destacar que la pesista colombiana falló sus intentos tanto en su primera como en su tercera oportunidad, lo que afectó su puntuación final en esta etapa específica de la competencia.

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Al sumar los pesos de ambas pruebas, la colombiana acumuló un total olímpico de 236 kilogramos. Este resultado general la ubicó en el quinto puesto de la clasificación general del campeonato. A pesar de no estar en el podio en esta modalidad combinada, el rendimiento general fue respetado como un paso más en su crecimiento continuo, mostrando consistencia en competencias de alto nivel internacional y validando su preparación actual.

Una temporada sólida y reconocida

Lo conseguido en China no es producto de la casualidad, sino el resultado de una temporada cargada de importantes resultados internacionales que han respaldado su trayectoria. Mosquera llegó al Mundial con un historial de victorias, habiéndose consagrado campeona en los 63 kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo en 2026. Allí ganó las medallas de oro tanto en el arranque, con 107 kilogramos, como en el envión, con 125 kilogramos.

Asimismo, se destacó con fuerza en los Juegos Suramericanos de Santa Fe en 2026, donde conquistó el oro en el total olímpico dentro de la categoría de los 61 kilogramos. Alcanzó un récord de 230 kilogramos en esa competencia, distribuidos en 105 kilogramos para el arranque y 125 kilogramos para el envión. Estos triunfos regionales demostraron su superioridad constante frente a sus rivales continentales.

Sus éxitos también incluyeron una actuación sobresaliente en el Campeonato Panamericano realizado en Panamá. En este evento, Mosquera obtuvo las tres medallas de oro disponibles en su división, logrando la victoria en el arranque, el envión y el total olímpico. Esta triple coronación regional reafirmó su estatus como la dominadora indiscutible de su categoría en las competencias del continente americano.

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Antecedentes y próximas competencias

Su proyección internacional ya se había evidenciado con anterioridad en el Mundial Junior de Grecia en 2022. En esa ocasión, consiguió una medalla de plata en el arranque con 90 kilogramos y una medalla de bronce en la categoría de los 59 kilogramos, marcando el inicio de su escalada hacia los máximos niveles del deporte mundial. Ahora, la atención de la delegación colombiana se centra en Yeison López.

Yeison López, subcampeón olímpico en los Juegos de París en 2024, está programado para competir este lunes en la división de los 85 kilogramos. Su participación tiene como objetivo seguir sumando resultados valiosos para el país en este campeonato. La delegación busca consolidar su presencia en el podio con esta nueva oportunidad, siguiendo el excelente ejemplo establecido por Mosquera en las jornadas anteriores.