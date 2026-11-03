Karl Bushby completa 28 años de caminata a pie tras llegar a Hull

El aventurero británico Karl Bushby llegó a su ciudad natal, Hull, tras 28 años caminando desde Chile. Recorrió 58.000 kilómetros y cruzó 29 países, superando obstáculos geopolíticos y climáticos en una odisea sin precedentes.

El aventurero británico Karl Bushby, de 57 años, ha regresado a Hull, su ciudad natal en el noreste de Inglaterra, donde fue recibido con entusiasmo por una multitud. Este exmilitar finalizó su épica travesía a pie de 28 años, un viaje que comenzó en el sur de Chile en 1998 y que culminó tras cubrir una distancia total de 58.000 kilómetros. El reconocimiento se llevó a cabo en el centro de Hull ante unas 500 personas que se congregaron para celebrar el fin de este desafío histórico.

Detalles de la travesía de Karl Bushby

Bushby partió a pie desde Punta Arenas, Chile, cuando tenía 29 años de edad, con dos reglas estrictas que debió cumplir durante casi tres décadas. La primera prohibía el uso de cualquier medio de transporte, y la segunda exigía no regresar a casa hasta completar el desafío por completo. Durante su expedición, atravesó selvas densas, montañas elevadas, desiertos áridos y mares de hielo, pasando por un total de 29 países distintos. Su ruta abarcó todo el continente americano, incluyendo el cruce de la Patagonia y la Cordillera de los Andes en Sudamérica.

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En Colombia, Bushby se enfrentó al Tapón del Darién como parte de su Expedición Goliat. Utilizó su experiencia como ex paracaidista del ejército británico para navegar por esta selva peligrosa, buscando ayuda en "almas caritativas" cuando sus suministros se agotaban. Posteriormente, pasó por Centroamérica y llegó a Norteamérica en el año 2005, recorriendo México, Estados Unidos y Canadá. En el año 2006, su vida estuvo en serio riesgo en Alaska debido a las bajas temperaturas, pero logró sobrevivir para cruzar el estrecho de Bering sobre el hielo hasta llegar a Rusia.

Obstáculos geopolíticos y personales de Karl Bushby

La travesía de Bushby no estuvo exenta de interrupciones significativas causadas por factores externos. Rusia le denegó el visado durante varios años, lo que le obligó a suspender su viaje. Además, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de covid restaron un total de 14 años a sus 28 años de expedición. Durante estos periodos de pausa, Bushby vivió en lugares como México, esperando la resolución de sus problemas burocráticos o de salud antes de retomar su camino exactamente donde lo había dejado.

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En Panamá, Bushby fue encarcelado debido a problemas de visado y por ingresar en territorio canalero a través de pasos considerados vetados por las autoridades. Más adelante, entre 2006 y 2023, el explorador debió enfrentar desafíos como evitar países como Irán y conectar Kazajistán con Azerbaiyán. Para lograr esta última conexión, tuvo que nadar durante 31 días a través del Mar Caspio, demostrando una tenacidad extrema ante obstáculos geográficos y políticos complejos.

En 2024, Bushby ya se encontraba en Europa, pero le faltaba una de las pruebas más emblemáticas: cruzar el canal de la Mancha. Este último tramo cerraba su ruta por el continente europeo antes de llegar a su destino final. A pesar de las dificultades, el exmilitar mantuvo su compromiso con la expedición, superando cambios geopolíticos y barreras culturales que amenazaban con interrumpir su progreso durante décadas.

Reacción en Hull de la familia y autoridades

La llegada de Karl Bushby a Hull generó una gran emoción en su comunidad local. La alcaldesa de Hull, Maria Coward, rindió homenaje al explorador, destacando que la ciudad siente un enorme orgullo por su increíble hazaña. Coward declaró que muchas personas se han sentido inspiradas por el espíritu, la tenacidad y la férrea determinación de Bushby. El reconocimiento oficial se extendió a nivel nacional, con un portavoz de Andy Burnham calificando el logro como extraordinario.

Bushby también tuvo un momento privado de reencuentro familiar al regresar al domicilio de su madre, Angela, en Hull. Allí se reencontró con su hijo Adam, de 36 años, y con su nieta de 12 años, a quien nunca había visto anteriormente. Laura Chaplin, de 47 años, vecina de la madre del explorador, expresó su emoción y orgullo por los logros de Bushby, resaltando la emoción que provocó su retorno al hogar.

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El aventurero atribuyó su éxito no solo a su esfuerzo individual, sino al apoyo recibido de desconocidos a lo largo de todo el mundo. Desde propietarios de hoteles hasta personas en situación de extrema pobreza, Bushby recibió comida y refugio en diversos contextos. Afirmó que el mundo actuó como su red de apoyo, con personas que le ofrecieron cuencos de arroz y bebida durante el camino, un gesto que se repitió en todo el globo terráqueo, facilitando su retorno tras 28 años de ausencia.