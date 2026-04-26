Karol G Estrena Balada con Greg Gonzalez y Fonseca Lanza Nuevo Álbum: Resumen de Estrenos Musicales

Karol G sorprende con una emotiva colaboración, Fonseca presenta su álbum más personal y un repaso a los lanzamientos musicales más destacados de la semana.

Karol G ha lanzado una nueva balada titulada 'Después de ti', una colaboración con Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex. Esta canción, que ya fue presentada en vivo durante el cierre del Festival Coachella , ha recibido elogios por su emotividad y la combinación de estilos entre la artista colombiana y Gonzalez.

La canción explora la quietud y los recuerdos que persisten tras una ruptura amorosa, capturando la esencia de aprender a vivir sin la presencia de un ser querido. Este lanzamiento coincide con el anuncio de su gira mundial 'Viajando Por El Mundo TropiTour', una serie de conciertos en estadios que representa un nuevo capítulo en su carrera. Las entradas estarán disponibles a partir del 27 de abril a través de preventas organizadas por Live Nation.

Paralelamente, Fonseca ha presentado su nuevo álbum, 'Antes que el tiempo se vaya', un trabajo que el artista describe como uno de los más importantes de su vida. En este álbum, Fonseca se abre y comparte sus miedos, sueños, amores y experiencias, buscando conectar con su audiencia a un nivel más profundo y honesto. El álbum es un reflejo de su evolución personal y musical, y busca mantener viva la identidad de la música colombiana.

En una iniciativa innovadora, el club de fútbol Atlético Nacional ha incursionado en la industria musical, creando canciones elaboradas por y para sus hinchas. El objetivo no es buscar artistas famosos, sino apoyar el talento local de Medellín y transmitir un mensaje a través de la música. Se espera el lanzamiento de cuatro sencillos más en 2026, como parte de este nuevo proyecto institucional.

Además de estos lanzamientos, la semana ha visto una variedad de estrenos musicales de artistas locales e internacionales, incluyendo 'Dando vueltas' de Rauw Alejandro, 'Todos nos shipean' de Fuerza Regida, 'PorquE Si Te QuedAs' de Juliana, 'Desahógate' de Danny Ocean y Ryan Castro, 'Buscando el mar' de Carlos Vives y Juan Luis Guerra, 'La Buena' de Carin León, 'Mala Junta' de Los Caligaris y La 'Konga', y 'Vivir así es morir de amor' de David Bisbal, una versión renovada de un clásico de Camilo Sesto. Cada uno de estos lanzamientos ofrece una diversidad de géneros y estilos, enriqueciendo el panorama musical actual





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