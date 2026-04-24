Karol G Lanza ‘Después de ti’ con Cigarettes After Sex y Anuncia Gira Mundial

Karol G estrena su nueva colaboración ‘Después de ti’ con Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex, una canción conmovedora sobre la pérdida y el duelo. Además, anuncia su gira mundial ‘Viajando por el mundo Tropitour’ con una fecha confirmada en Bogotá.

Karol G , tras su impactante presentación en el Festival de Coachella el fin de semana pasado, ha lanzado oficialmente su nueva y emotiva colaboración musical titulada “Después de ti”, un dueto con Greg Gonzalez , el carismático vocalista de la aclamada banda estadounidense Cigarettes After Sex .

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera de la artista colombiana, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes y versátiles de la música latina contemporánea. La canción, que ya está generando una enorme expectación entre sus seguidores y la crítica especializada, explora temas profundos y universales como la pérdida, el duelo y el proceso de reconstrucción personal tras una ruptura amorosa.

La química entre las voces de Karol G y Greg Gonzalez es palpable, creando una atmósfera melancólica y envolvente que invita a la introspección y a la reflexión. La producción musical, cuidadosamente elaborada, combina elementos del pop latino con la estética dream pop característica de Cigarettes After Sex, resultando en un sonido fresco y original que cautiva desde el primer instante.

La canción no solo es una muestra del talento musical de ambos artistas, sino también de su capacidad para conectar con las emociones más íntimas del público. La canción “Después de ti” es mucho más que una simple balada romántica; es una profunda reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de superar la ausencia de un ser querido.

Según el comunicado oficial, la canción captura la quietud que deja la partida de alguien importante, los recuerdos que persisten en el tiempo, las preguntas sin respuesta que atormentan el alma y la ardua tarea de aprender a vivir y a encontrar un nuevo sentido a la vida después de haber experimentado una pérdida significativa. Karol G, conocida por su honestidad y vulnerabilidad en sus letras, se abre en esta canción como nunca antes, compartiendo sus propias experiencias y sentimientos con sus oyentes.

La presentación en vivo de “Después de ti” junto a Greg Gonzalez durante su histórico concierto en Coachella el pasado domingo 12 de abril fue un momento verdaderamente especial y emotivo. La conexión entre ambos artistas en el escenario fue evidente, y la respuesta del público fue abrumadora. Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el prestigioso festival, un hito que demuestra su creciente popularidad y su impacto en la industria musical a nivel global.

Su actuación fue aclamada por la crítica y los fans, quienes elogiaron su energía, su talento y su capacidad para conectar con el público. Además del lanzamiento de “Después de ti”, Karol G ha anunciado su nueva gira mundial ‘Viajando por el mundo Tropitour’, una ambiciosa producción que la llevará a recorrer 20 países y a presentarse en 39 estadios alrededor del mundo. Esta gira promete ser un espectáculo inolvidable, lleno de música, baile y efectos visuales impresionantes.

La artista colombiana se presentará en Colombia el 4 de diciembre de 2026 en el emblemático estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, un evento que seguramente reunirá a miles de fans y marcará un momento histórico para la música colombiana. Sin embargo, la ciudad de Medellín no ha sido incluida en la gira debido a la próxima remodelación del estadio Atanasio Girardot, que se llevará a cabo desde julio de 2026 hasta diciembre de 2027.

A pesar de esta ausencia, Karol G ha expresado su deseo de presentarse en Medellín en el futuro, una vez que el estadio esté listo para recibir grandes eventos. La gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ es una muestra del compromiso de Karol G con sus fans y su deseo de llevar su música a todos los rincones del planeta.

La artista colombiana continúa consolidando su carrera como una de las estrellas más brillantes de la música latina, y su futuro se presenta lleno de éxitos y nuevas oportunidades





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