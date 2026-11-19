Kaspersky detecta 27.416 ciberamenazas vinculadas a GTA VI. Cibernocriminales aprovechan el lanzamiento para distribuir malware y robar datos a usuarios.

La firma de ciberseguridad Kaspersky ha identificado 27.416 amenazas potenciales vinculadas al videojuego Grand Theft Auto VI ( GTA VI) en todo el mundo. Este descubrimiento abarca el periodo comprendido entre junio y noviembre de 2026, un lapso de tiempo que coincide con el período de mayor expectativa y actividad de los cibercriminales alrededor del lanzamiento esperado.

Alcance global de las ciberamenazas por GTA VI

Los expertos de Kaspersky han analizado un volumen significativo de intentos maliciosos que aprovechan el hype generado por esta publicación. La expectativa mundial alrededor de GTA VI, un título aguardado durante 13 años tras su predecesor, ha servido como un cebo efectivo para distribuir malware y robar dinero y datos personales.

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Los grandes acontecimientos, como el estreno de una superproducción o la llegada de un nuevo dispositivo insignia, atraen consistentemente a los cibercriminales. Estos actores utilizan la situación para engañar a sus víctimas mediante estafas más o menos sofisticadas, posicionando a GTA VI como el último ejemplo destacado de este tipo de reclamos digitales.

El juego se hizo disponible desde el jueves 19 de noviembre para las consolas de PlayStation y Xbox. Esta fecha siguió al inicio de la precarga, que tuvo lugar el pasado día 10, marcando el inicio oficial de la distribución para los usuarios que anticiparon su compra.

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Mecanismos de distribución del malware

La activación oficial se ha realizado de forma escalonada a nivel global, adaptándose a la región y a la zona horaria de cada usuario. Esta confusión generada por el lanzamiento escalonado y las distintas plataformas para las que el juego está disponible se ha aprovechado activamente para distribuir archivos maliciosos.

Estos archivos se hacen pasar por instaladores oficiales, herramientas de activación ilegítimas, generadores de claves o programas que prometen mejorar el rendimiento del juego. Los datos compartidos por Kaspersky en un comunicado detallan la magnitud de esta operación de ciberdelito coordinada.

Principalmente, estas amenazas se dirigen a usuarios de PC. A este segmento específico de jugadores se les ofrecen versiones falsas del juego que pueden introducir diferentes amenazas en sus dispositivos, desde troyanos hasta programas publicitarios invasivos que comprometiendo la seguridad del sistema.

Con anterioridad a la fecha de lanzamiento, la compañía ya había alertado de varias estafas que aprovechaban la expectación. Entre los casos detectados destacan varias páginas web fraudulentas que operaban bajo el nombre de CyberLeek y anunciaban supuestas versiones filtradas del videojuego.

Estafas financieras y supuestas filtraciones

Los estafadores ofrecían acceso completo al juego por 1.000 dólares o la posibilidad de probar una versión de demostración durante 24 horas por 100 dólares. Estas ofertas presentaban una barrera económica considerablemente alta, filtrando a las víctimas más desesperadas por jugar antes de la fecha oficial.

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También se han identificado campañas que solicitaban aportaciones económicas a los usuarios. Estas promociones incluían la promesa de publicar el videojuego para todo el mundo una vez alcanzada una determinada cantidad de dinero, utilizando la esperanza colectiva como mecanismo de coerción.

Además de las ofertas directas, existen páginas falsas de reserva y descarga diseñadas para engañar a los usuarios. Algunas de estas páginas obligan a completar supuestas comprobaciones para demostrar que son personas reales, un proceso que en realidad implica descargar programas sospechosos en los dispositivos de las víctimas.

Impacto en la seguridad del consumidor

Otras plataformas fraudulenta solicitan pagos fraudulentos o intentan recopilar información personal de las víctimas. Esta recopilación de datos personales representa una amenaza adicional que va más allá del software malicioso, exponiendo a los usuarios a robos de identidad y fraude financiero a largo plazo.

Kaspersky recuerda que las descargas anticipadas legítimas solo se distribuyen a través de las plataformas oficiales de las consolas. Cualquier oferta que provenga de fuentes no verificadas o terceros externos debe ser ignorada para garantizar la seguridad del equipo y la información personal.

La situación destaca la necesidad de que los consumidores mantengan una vigilancia constante ante ofertas que suenen demasiado buenas para ser verdad. La combinación de alta expectativa y disponibilidad limitada crea un entorno propicio para la actividad delictiva organizada.