Kaszek Ventures VII supera expectativas con US$650 millones para invertir en etapa temprana en LATAM, liderada por IA y nuevos mercados.

Kaszek ha cerrado oficialmente la captación de su fondo Kaszek Ventures VII con un monto récord de US$650 millones. Este capital está destinado exclusivamente a financiar startups latinoamericanas en sus etapas más tempranas de desarrollo. El anuncio se realizó este martes desde la ciudad de São Paulo, Brasil, consolidando la posición de la firma como líder regional.

Récord de captación de capital para región

Kaszek Ventures VII representa el fondo de capital de riesgo de etapa temprana más grande jamás levantado para América Latina. La meta inicial de la firma era captar US$600 millones, pero la demanda de los inversores superó ampliamente esa cifra. El nuevo monto supera en un 20 por ciento a su fondo anterior, Kaszek Ventures VI, que cerró en 2023 con US$540 millones.

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Esta nueva ronda eleva los compromisos de capital totales que Kaszek ha recibido desde su fundación hasta casi US$4.000 millones. El primer fondo de la firma, lanzado originalmente, fue de solo US$95 millones. Scott Wilson, director de inversiones de Washington, destacó que este éxito refleja la confianza sostenida en el ecosistema emprendedor de la región.

Transformación por inteligencia artificial y ejecución

La inteligencia artificial es el factor central que está redefiniendo el perfil de las compañías que reciben financiamiento en la región. En el primer semestre de 2026, el 55 por ciento de las empresas que recibieron capital de riesgo por primera vez fueron startups de IA. Esta cifra对比 a solo el 30 por ciento registrado en todo el año 2025.

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Kaszek sostiene que la IA permite que equipos más pequeños desarrollen software más sofisticado y automatice procesos complejos a costos mucho menores. Según la firma, en una región con unos 670 millones de personas, las empresas con poca digitalización tienen la oportunidad de adoptar directamente soluciones de IA para llegar a segmentos desatendidos. La visión y la excelencia en la ejecución son determinantes para aprovechar estas posibilidades tecnológicas.

Contexto del mercado selectivo y datos financieros

El nuevo fondo llega a un mercado más selectivo donde el acceso a capital se ha vuelto más competitivo. Los inversores de capital de riesgo colocaron US$2.400 millones en startups latinoamericanas durante el primer semestre de 2026. Este monto es ligeramente superior al promedio histórico de US$2.200 millones por semestre registrado desde la segunda mitad de 2022.

A pesar de la disponibilidad de fondos, la cantidad de compañías que lograron levantar su primera ronda disminuyó drásticamente. El número bajó de 656 empresas en 2022 a solo 290 en 2025. De todas las empresas de la región que han recibido capital de riesgo desde 2020, solo el 27 por ciento ha conseguido nuevos recursos en los últimos 18 meses. Kaszek Ventures VII no incluye fondos de oportunidad dirigidos a etapas más avanzadas, categorías donde la firma levantó US$1.000 millones en 2021 y US$975 millones en 2023.

Impacto regional y oportunidades futuras en IA

Países como Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay captaron US$245 millones de capital de riesgo en el primer semestre de 2026. Esto representa un incremento del 33 por ciento respecto al año anterior y equivale al 10 por ciento del total regional. Bogotá recuperó el tercer lugar entre las ciudades de la región con más operaciones de capital de riesgo en 2025, detrás de São Paulo y Ciudad de México.

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No obstante, el número de startups colombianas que levantaron su primera ronda cayó de 74 en 2022 a 32 en 2025. Kaszek atribuye parte de la oportunidad actual a una nueva generación de emprendedores con mayor experiencia. La firma también identifica espacio para que América Latina compita en infraestructura de cómputo para IA, aprovechando la energía renovable y la conectividad con Estados Unidos. Kaszek participó en cuatro de las siete mayores rondas de la región en el primer semestre, incluyendo la ronda serie F de US$300 millones de Kavak, la serie B de US$100 millones de Enter, la ronda de US$70 millones de ARQ y la serie A de US$66 millones de otra empresa destacada.