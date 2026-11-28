Kbeto Zuleta confirma su prioridad de salud tras el accidente del 26 de octubre y ratifica a Esteban Bolaño como mánager exclusivo, lejos de fechas de retorno.

El cantante Kbeto Zuleta emitió un comunicado oficial el 28 de noviembre en su perfil verificado de Instagram, detallando su estado actual de salud y clarificando la gestión de su carrera artística tras el grave accidente ocurrido el 26 de octubre. En este mensaje, publicado tanto como imagen como texto en la descripción, el músico agradeció profundamente las oraciones y los mensajes de apoyo recibidos, asegurando que su prioridad absoluta es su recuperación física y espiritual.

Kbeto Zuleta prioriza salud sobre retornos escénicos

Zuleta fue enfático al establecer que no existe un cronograma definido para su regreso a los escenarios. Declaró explícitamente que no es momento de fijar fechas para presentaciones, ya que necesita concentrarse íntegramente en su proceso de rehabilitación. Afirmó que la música tendrá su momento oportuno, pero por el instante, su salud y el estar rodeado de su familia son los pilares fundamentales de su vida.

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El artista señaló que cualquier anuncio sobre su retorno musical se realizará exclusivamente a través de sus canales oficiales, desmintiendo así rumores o especulaciones sobre fechas próximas de conciertos. Este comunicado representa su segundo mensaje público en pocos días, ya que el pasado 24 de noviembre había aparecido en un video de voz agradeciendo el respaldo de Colombia.

Esteban Bolaño ratificado como gestor exclusivo de Kbeto Zuleta

En el texto, Kbeto Zuleta ratificó a Esteban Bolaño como su único mánager y la única persona autorizada para gestionar sus contrataciones profesionales. Reconoció públicamente el compromiso asumido por Bolaño en los momentos más difíciles, destacando su liderazgo y acompañamiento mientras el cantante permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

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Bolaño fue la figura clave que confirmó tras el accidente la fallecimiento de dos integrantes de la agrupación, según lo reportado por Minuto30 en aquel entonces. Su gestión ha sido vital para mantener la estructura del grupo y apoyar a los músicos supervivientes durante la crisis, consolidando su posición como el interlocutor oficial para cualquier decisión relacionada con la carrera de Zuleta.

Detalles del accidente en el río Ariguaní el 26 de octubre

El contexto de esta declaración se remonta al accidente fatal del 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a la agrupación se salió de la vía y cayó al río Ariguaní. El vehículo regresaba hacia Valledupar tras una presentación en Sincelejo, cuando ocurrió la tragedia en el puente entre El Difícil, en Magdalena, y Bosconia, en Cesar. El incidente causó la muerte del guitarrista, el publicista, la mercadotecnóloga y el community manager de la banda.

Tras el siniestro, Kbeto Zuleta fue atendido inicialmente en Bosconia y luego trasladado mediante avión ambulancia a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. En el hospital, el equipo médico tuvo que amputar su pierna izquierda para preservar su vida, una decisión drástica que marcó el inicio de un largo proceso de adaptación y recuperación física.

Convocatoria a la unidad y respeto a la intimidad

El comunicado finaliza con una petición directa a sus seguidores para que sigan unidos en oración por la recuperación del cantante, así como por la salud de sus compañeros y las familias afectadas. Zuleta solicitó respetar su intimidad durante este período de duelo y sanación, cerrando con una frase de fe en Dios como motor para seguir adelante.

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El gremio vallenato y los seguidores han estado siguiendo de cerca el evolución de su estado desde que apareciera por primera vez en voz el 24 de noviembre. Aunque no hay fechas confirmadas, el apoyo masivo recibido ha sido descrito por el artista como una fuerza vital para enfrentar las dificultades post-quirúrgicas y emocionales derivadas de la tragedia en el río Ariguaní.