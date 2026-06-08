Keiko Fujimori admite empate técnico en Perú y promete respetar resultados ante positivo ajustado

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori reconoció un empate técnico en las elecciones frente a Roberto Sánchez, según conteos rápidos, y aseguró que respetará los resultados finales tras el 100% del escrutinio, aunque su postura contrasta con su rechazo a los comicios de 2021.

Keiko Fujimori , candidata presidencial en Perú, admitió este domingo encontrarse en un " empate técnico " frente a su rival de izquierda, Roberto Sánchez , según los conteos rápidos que le sitúan ligeramente por detrás.

Fujimori, cuyas proyecciones de Ipsos Perú le dan un 49,7 % frente al 50,3 % de Sánchez, aseguró que su organización respetará los resultados electorales cuando el escrutinio alcance el 100 % y urgió a Sánchez a hacer lo mismo, pidiendo calma y serenidad al pueblo peruano. Subrayó que sería irresponsable definir el resultado basándose únicamente en una muestra como el conteo rápido, que utiliza alrededor de 1.000 actas de un total nacional de aproximadamente 90.000.

Una segunda muestra oficial de la encuestadora Datum, con un margen de error del 1,9 %, situó a Sánchez con un 50,14 % y a Fujimori con un 49,86 %, confirmando una disputa electoral extremadamente ajustada, similar a las dos elecciones anteriores que se decidieron por apenas 40.000 votos de diferencia. Este escenario revive el espectro de la crisis electoral de 2021, cuando Fujimori no aceptó la victoria de Pedro Castillo, denunciando sin pruebas sólidas un supuesto fraude e intentando anular miles de votos para revertir los resultados.

Ahora, Fujimori ha intentado diferenciar su postura, afirmando que respetará el resultado final, aunque su historial genera desconfianza sobre su compromiso democrático. La candidata también destacó el trabajo de observadores de su formación, que según ella ascienden a 95.000 personas, aunque no especificó detalles sobre su despliegue o credibilidad. En un contexto de alta polarización, la ciudadanía y la comunidad internacional observan con atención el desarrollo del conteo oficial, temiendo posibles desenlaces conflictivos.

La elección entre Fujimori, heredera del legado del expresidente Alberto Fujimori, y Sánchez, un médico y político de izquierda emergente, simboliza la profunda división política del país y la incertidumbre sobre su futuro económico y social. Los resultados definitivos se esperan después de que se procesen la totalidad de las actas, un proceso que podría extenderse varios días.

Mientras tanto, ambos bandos mantienen una retórica de cautela, pero las calles de Lima y otras ciudades ya muestran tensión, con simpatizantes de ambas opciones movilizándose para monitorear el escrutinio. La historia reciente de Perú, marcada por la inestabilidad política, la pandemia y una crisis económica persistente, añade presión adicional a este proceso electoral que podría cambiar el rumbo de la nación andina.

Observadores internacionales han desplegado misiones de acompañamiento para garantizar la transparencia, pero la desconfianza mutua entre las fuerzas políticas plantea desafíos significativos para la gobernabilidad futura, independientemente del vencedor final





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