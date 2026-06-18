Keiko Fujimori amplía ventaja sobre Roberto Sánchez en elecciones peruanas con 572 actas impugnadas pendientes

La candidata derechista Keiko Fujimori lidera provisionalmente con 39.115 votos de diferencia sobre el izquierdista Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales de Perú, con el 99,383 % de actas escrutadas. Existen 572 actas con observaciones que serán evaluadas por los Jurados Electorales Especiales, y el JNE analizará un pedido de Juntos por el Perú. El proceso se desarrolla a menos de dos semanas del cambio de mando previsto para 2026-2031.

La candidata de la derecha, Keiko Fujimori , ha ampliado su ventaja sobre el contrincante de izquierda, Roberto Sánchez , en las elecciones presidenciales de Perú. Con un escrutinio del 99,383 % (o 50,107 % según otra interpretación de los datos), Fujimori, del partido Fuerza Popular, acumula 9.157.631 votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, obtiene 9.118.516 votos, lo que representa un 49,893 %.

La diferencia provisional es de 39.115 votos a favor de Fujimori. Sin embargo, el proceso electoral aún no está completamente definido, ya que existen 572 actas de votación con observaciones e impugnaciones que deben ser evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estos organismos se encargan de revisar las actas para resolver las quejas presentadas por los partidos políticos en disputa.

Si las diferencias persisten después de esta revisión, las actas pueden ser enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública. Esta fase de evaluación es crucial, ya que podría modificar la diferencia actual y decidir el resultado final de los comicios.

Además, medios locales informaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó evaluar un pedido de Juntos por el Perú, el partido de Sánchez. Aunque el JNE no ha fijado una fecha para analizar ese expediente, se indicó que la medida se tomó después de que el Jurado Electoral Especial (JEE) diera su máximo hasta mediados de julio próximo.

Este calendario es significativo, ya que el cambio de mando y el inicio del siguiente periodo gubernamental (2026-2031) en Perú están previstos para menos de dos semanas después de esa fecha, lo que añade presión al proceso de resolución de impugnaciones y al recuento final de votos. La situación refleja un escenario electoral altamente competitivo y con un desenlace que depende de la resolución de estas actas impugnadas, en un contexto donde cada voto cuenta para definir la presidencia.

La incertidumbre se mantiene hasta que los organismos electorales emitan su fallo definitivo, considerando que los plazos constitucionales para la proclamación de resultados y la transferencia de poder se acercan rápidamente





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