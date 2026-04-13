Keiko Fujimori celebra resultados preliminares en elecciones peruanas mientras el escrutinio avanza entre críticas y demoras

La candidata presidencial Keiko Fujimori se posiciona como favorita para la segunda vuelta en Perú, según resultados preliminares, mientras que las elecciones se ven empañadas por retrasos, incidentes y acusaciones de fraude. La inestabilidad política y el aumento de la criminalidad son desafíos clave para el próximo presidente.

La candidata presidencial Keiko Fujimori celebró el lunes los resultados de encuestas y estimaciones preliminares de las elecciones en Perú, que la posicionan como favorita para una segunda vuelta en junio, enfrentándose a la “oposición” de izquierda. El escrutinio oficial avanza lentamente en unos comicios marcados por críticas a la autoridad electoral debido a retrasos e incidentes que extendieron las votaciones hasta el lunes, con una nueva jornada de votación de 07:00 a 18:00 hora local.

“Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) la oposición es la izquierda”, expresó la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en un breve discurso. Sin un rival confirmado, el segundo puesto para la segunda vuelta se disputa entre varios candidatos, donde el ultraconservador Rafael López Aliaga se perfila con altas probabilidades. El próximo presidente deberá enfrentar un aumento de la criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década. “Que se termine todo eso. Estamos viviendo en un país dominado por el narcotráfico (...) con la delincuencia fuera de control”, comentó Elena Flores, una comerciante de 50 años en el centro de Lima. Con un 40% de los votos contabilizados, Fujimori lidera los conteos oficiales por encima de López Aliaga, conocido como Porky. En un país donde el voto es obligatorio, aproximadamente 63.000 personas no pudieron votar debido a la falta de papeletas, urnas y otros materiales de votación. “Es muy indignante que a estas alturas del siglo XXI estén ocurriendo estas cosas aquí en Perú. Cada día es peor”, declaró Martha Tumba, de 81 años, mientras protestaba frente a la autoridad electoral. Durante la jornada, se registraron largas filas en algunos centros de votación en Lima, soportando el calor y la humedad. Los candidatos se unieron al rechazo. “Es un fraude electoral muy grave y vamos a convocar a una protesta ciudadana”, anunció previamente López Aliaga. Según las encuestas, el tercer y cuarto lugar en una contienda reñida lo completan el socialdemócrata Jorge Nieto, quien podría alcanzar a López Aliaga, y el empresario centrista Ricardo Belmont. Aún sin haber concluido las votaciones, la policía anticorrupción y fiscales irrumpieron en la sede electoral y en la empresa encargada de la distribución de materiales electorales para recabar información sobre los incidentes. Periodistas de la AFP observaron la presencia de uniformados dentro y alrededor del organismo electoral. En la noche, decenas de personas coreaban “fraude, fraude” en una protesta frente a la máxima autoridad electoral





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