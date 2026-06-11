Keiko Fujimori confirma victoria en Perú y espera resultados de ONPE

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ha confirmado su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú con un porcentaje del 98,22 % del escrutinio total. La candidata de Fuerza Popular espera los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para poder conversar con Roberto Sánchez, también fundador del partido Juntos por el Perú.

Los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú le dan el 50 % de votos al 98,22 % del escrutinio total. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori , recordó que su rival Roberto Sánchez a no será reconocido como ganador hasta que concluya el escrutinio de la votación.

Además, Keiko Fujimori afirmó que espera los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para poder conversar con Roberto Sánchez, también fundador del partido Juntos por el Perú. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recibido 1.479 actas de votación observadas, de las cuales 1.026 ya tienen pronunciamientos de resolución y 124 actas han sido enviadas a recuento de votos hasta la fecha.

La noche del miércoles, el escrutinio volvió a situar a Keiko Fujimori en primer lugar por un exiguo margen que apunta a ser decisivo para darle la Presidencia en su cuarta candidatura, después de haber perdido en la segunda vuelta en las tres elecciones anteriores contra Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Perú Electoral Results Keiko Fujimori Fuerza Popular Roberto Sánchez Juntos Por El Perú JNE ONPE Second Round Electoral Process Electoral Results Electoral Process Electoral Results

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Keiko Fujimori tiene “altísima probabilidad” de ganar las elecciones en PerúEl politólogo Eduardo Dargent afirmó que los votos del exterior y las actas pendientes darán la victoria a Keiko Fujimori en Perú.

Read more »

Keiko Fujimori vuelve a encabezar escrutinio de segunda vuelta presidencial de PerúLa candidata de Fuerza Popular suma 9.032.189 votos válidos, mientras que el aspirante de izquierda registra 9.031.723 sufragios, con una diferencia de apenas unos cientos de votos. La candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha avanzado en los resultados parciales y podría alcanzar la Presidencia en su cuarto intento electoral.

Read more »

Disputa electoral en Perú 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnicoLas elecciones presidenciales de Perú se mantienen en una disputa cerrada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con una diferencia mínima de votos que ha generado movilizaciones y tensiones políticas.

Read more »

Perú: Keiko Fujimori retoma ventaja en segunda vuelta presidencial, pero conteo final podría demorarLa derechista Keiko Fujimori ha vuelto a tomar una ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial en Perú, pero el conteo final podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes, dependiendo de las observaciones a las actas que se vayan registrando.

Read more »