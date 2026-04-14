Keiko Fujimori lidera las elecciones peruanas con 16,88% de votos, según cómputo oficial

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, encabeza las elecciones presidenciales de Perú con el 16,88% de los votos, tras el escrutinio del 60%. Rafael López Aliaga y Jorge Nieto también destacan. La segunda vuelta se perfila entre Fujimori y López Aliaga.

La candidata derechista Keiko Fujimori , del partido Fuerza Popular, se consolida en primer lugar en las elecciones presidenciales de Perú, con un 16,88 % de votos válidos, tras el escrutinio del 60 % de los sufragios emitidos en las elecciones generales de este domingo, según el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ). Este resultado preliminar, con un avance significativo en el conteo de votos, revela la clara ventaja de Fujimori, heredera política del expresidente Alberto Fujimori, quien busca por cuarta vez consecutiva asegurar su pase a la segunda vuelta electoral.

La expectativa y el análisis político se centran ahora en la evolución de los porcentajes restantes y en las alianzas estratégicas que puedan surgir de cara a la segunda fase de la contienda. La jornada electoral, crucial para definir el futuro político del país, ha generado gran expectativa entre los ciudadanos, quienes esperan un desenlace que garantice estabilidad y progreso. Las proyecciones iniciales y los análisis de expertos apuntan a una competencia reñida, donde cada voto es fundamental para definir el rumbo del país en los próximos años. El conteo de votos continúa avanzando, con la atención puesta en cada cifra y en las implicaciones que podrían tener en el panorama político peruano.

En segundo lugar, se posiciona el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con un 13,88 % de los votos, lo que indica una fuerte competencia por el segundo puesto y la posibilidad de disputar la presidencia en una segunda vuelta. Le sigue el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con un 12,50 % de los sufragios, marcando una contienda electoral con diferentes ideologías representadas. De confirmarse estos resultados, la segunda vuelta estaría protagonizada por Fujimori y López Aliaga, quienes se enfrentarán en una batalla decisiva por la presidencia, el próximo 7 de junio.

La ONPE ha detallado que, hasta el momento, Fujimori ha obtenido 1.838.531 votos, López Aliaga 1.511.437 y Nieto 1.361.296. Detrás de los tres principales candidatos, aparecen el populista Ricardo Belmont, del partido Obras, con un 9,8 %, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con un 8,5 %, mostrando una diversificación en las preferencias de los votantes. La participación ciudadana ha sido notable, con más de 27,3 millones de peruanos convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, incluyendo la presidencia, en un contexto político marcado por la inestabilidad y las crisis.

La jornada electoral estuvo empañada por problemas logísticos en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, lo que ocasionó retrasos en el inicio del sufragio e incluso impidió la votación en 13 colegios de la capital. Esta situación afectó a 52.261 personas, quienes no pudieron ejercer su derecho al voto en el momento oportuno. Ante esta problemática, el jurado electoral ha ordenado la ampliación de la votación hasta el lunes, con el objetivo de garantizar la participación de todos los ciudadanos. Este incidente resalta la importancia de una eficiente organización electoral y la necesidad de asegurar que todos los peruanos tengan la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas.

La atención ahora se centra en el desarrollo de la segunda vuelta electoral y en las propuestas que cada candidato presentará para convencer a los votantes indecisos y asegurar el futuro del país. El escenario político peruano se encuentra en constante evolución, y el análisis de los resultados y las estrategias políticas de los candidatos son clave para comprender el rumbo que tomará la nación.





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