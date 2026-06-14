Keiko Fujimori mantiene ventaja en la segunda vuelta presidencial en Perú

La candidata de Fuerza Popular continúa liderando la segunda vuelta presidencial en Perú, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). Con el 98,53% de actas contabilizadas, Fujimori mantiene una ventaja de 688 votos frente a su opositor, Roberto Sánchez.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , continúa liderando la segunda vuelta presidencial en Perú , según la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( Onpe ). Con el 98,53% de actas contabilizadas, Fujimori mantiene una ventaja de 688 votos frente a su opositor, Roberto Sánchez .

La segunda vuelta presidencial se celebró el 7 de junio y la validación de las actas sigue en curso. La legislación electoral peruana establece que la Presidencia de la República se obtendrá por el candidato que consiga la mayor cantidad de votos válidos en la segunda vuelta, sin importar la magnitud de la diferencia frente a su adversario.

La Onpe informó que el proceso electoral registra un avance y que la totalidad de actas deben ser validadas antes de anunciar los resultados definitivos. Los resultados provenientes del voto en el extranjero comenzaron a incorporarse al conteo oficial durante la mañana del lunes 8 de junio, modificando las cifras preliminares en los días posteriores. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) ha informado que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa liderando la segunda vuelta presidencial en Perú.

Con el 98,53% de actas contabilizadas, Fujimori mantiene una ventaja de 688 votos frente a su opositor, Roberto Sánchez. La segunda vuelta presidencial se celebró el 7 de junio y la validación de las actas sigue en curso. La legislación electoral peruana establece que la Presidencia de la República se obtendrá por el candidato que consiga la mayor cantidad de votos válidos en la segunda vuelta, sin importar la magnitud de la diferencia frente a su adversario.

La Onpe informó que el proceso electoral registra un avance y que la totalidad de actas deben ser validadas antes de anunciar los resultados definitivos. Los resultados provenientes del voto en el extranjero comenzaron a incorporarse al conteo oficial durante la mañana del lunes 8 de junio, modificando las cifras preliminares en los días posteriores





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