Kéiner Klinger, de 19 años, marcó el primer gol del Clásico Paisa en la segunda fecha de los cuadrangulares tras dejar atrás al arquero Franco Armani.

El joven delantero Kéiner Klinger anotó el primer gol del Clásico Paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional al minuto 24 del primer tiempo. El partido se jugó el miércoles en la noche, desde las 8:30 p.m., en el máximo escenario del fútbol antioqueño, y correspondió a la segunda fecha de los cuadrangulares.

La jugada del tanto tuvo como protagonista a Klinger, de 19 años, que sumaba apenas 24 partidos como futbolista profesional. Su definición llegó tras dejar en el suelo al arquero Franco Armani, descrito como mundialista y campeón del mundo.

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Cómo Kéiner Klinger definió ante Franco Armani

Kéiner Klinger resolvió la jugada con precisión después de una carrera de más de 30 metros. La crónica remarca que la definición fue el punto clave del gol en el Clásico Paisa.

Por lo general, un futbolista que corre tantos metros llega con el cuerpo cargado por el cansancio y la falta de oxígeno. En esas condiciones, es habitual que el remate termine por encima del arco, algo que Klinger no hizo.

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Klinger mide 1,67 metros, una estatura que dificulta ganar en velocidad a los defensores de Atlético Nacional, descritos como espigados y veloces. Aun así, logró llevarse la pelota por delante de ellos antes de sacar el disparo que terminó en la red.

Sangre fría y el legado familiar de Klinger

La crónica define a Kéiner Klinger como un crack y resalta la sangre fría que mostró en el momento decisivo del Clásico Paisa. Esa calma es llamativa en alguien de 19 años, con una experiencia profesional todavía corta.

Klinger es nieto del exjugador colombiano Marino Klinger, un antecedente familiar que vincula al joven delantero con una tradición futbolística en el país. El gol del miércoles en la noche le permite, además, mostrarse ante la afición antioqueña en el escenario más importante del fútbol de la región.

Contexto del gol y próximos pasos del torneo

El gol de Kéiner Klinger se produjo en la segunda fecha de los cuadrangulares, una fase en la que cada partido del Clásico Paisa pesa en la clasificación. El encuentro entre Independiente Medellín y Atlético Nacional sigue siendo la referencia de la jornada.

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La información disponible hasta ahora corresponde a una noticia en desarrollo, por lo que el marcador final y las acciones posteriores del partido todavía no se conocen con certeza. Este artículo se actualizará con los detalles confirmados sobre el resultado y la siguiente fecha de los cuadrangulares.