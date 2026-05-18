Keir Starmer's 'Blackest Week' as Labour Party Rebels Demand Resignation

British Prime Minister Keir Starmer has faced his worst week since taking office a year and a half ago, with over 80 Labour Party MPs demanding his resignation or a date for his departure, following poor election results and the rise of the UK Reform party.

El primer ministro británico, Keir Starmer , ha vivido la semana más negra de su gobierno por la rebelión de su partido, el laborista. En uno de sus mítines políticos, en 1997, cuando dijo que Reino Unido era ‘un faro’ para el resto del mundo, la tercera vía de Blair, Reino Unido lograba convertirse en un sueño ‘idílico’, con una economía más grande que la de China e India juntas consolidándose como el centro de las finanzas globales, del fútbol y del entretenimiento.

Ahora, 30 años después, pocos creen que Reino Unido sea un ‘faro’, mucho menos si se trata de política. El primer ministro del país, ha tenido su peor semana desde que llegó al cargo hace un año y medio.

Un grupo de más de 80 diputados laboristas le han pedido la renuncia o que fijara una fecha de salida, tras los malos resultados en las elecciones generales en las que el laborismo -su partido- perdió más de 1.400 escaños en los ayuntamientos de varias ciudades, perdió las elecciones en los parlamentos de Gales y Escocia, y permitió la crecida del partido ultranacionalista, UK Reform, hoy la principal alternativa de poder.

Starmer, que estuvo en la oposición a los conservadores por más de una década y ganó con una mayoría aplastante las elecciones generales de 2024, ha dicho que nadie ha presentado una moción de censura para ser votada por las Cámara de los Diputados, único escenario donde se puede decidir su futuro





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