Las hermanas Kelvy y Yadi Hernández conquistaron las redes sociales con Brûlée. Conoce su historia, el programa Efecto Brûlée y sus consejos para el cabello.

Las estilistas Kelvy y Yadi Hernández han trascendido los límites tradicionales del sector belleza para convertirse en un fenómeno digital global. Con sus salones Brûlée radicados en Bogotá, estas hermanas han acumulado casi ocho millones de seguidores y superado los 50 millones de visualizaciones en un solo video. Su capacidad para generar transformaciones capilares impactantes ha redefinido la percepción del estilismo en las plataformas sociales actuales.

El origen de esta dupla creativa se remonta a sus raíces en Vélez, Santander, donde crecieron en una familia campesina santandereana. Desde su infancia, ambas demostraron una pasión inquebrantable por la creación artística. El ingreso al mundo profesional ocurrió gracias a una tía estilista, quien facilitó su oportunidad para iniciarse en la industria. Esta formación temprana sentó las bases para su posterior migración a la capital, donde su talento comenzaría a tomar forma profesional.

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La creación de Brûlée durante la pandemia

El nacimiento formal de Brûlée coincidió con el período más crítico de la pandemia de covid-19. Tras quedarse sin empleo en un contexto económico adverso, las hermanas tomaron la decisión estratégica de reinventarse. Iniciaron atendiendo clientas en la sala de un apartamento, combinando el servicio presencial con la documentación de sus procesos en redes sociales. Esta hibridación entre el oficio manual y la difusión digital permitió que su fama se expandiera rápidamente, consolidándose no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional.

La relevancia de su trabajo ha generado una demanda que trasciende las fronteras locales. Cientos de testimonios confirman que mujeres viajan desde otras regiones del mundo específicamente para recibir un diseño de color de las manos de las hermanas Brûlée. Este nivel de reconocimiento internacional posiciona a su marca como una referente de vanguardia en el sector de la belleza en América Latina y más allá.

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Efecto Brûlée en Discovery Home & Health

El éxito digital permitió a Kelvy y Yadi Hernández dar el salto a la televisión convencional con el programa Efecto Brûlée, emitido por Discovery Home & Health y disponible en YouTube. Cada episodio se centra en una mujer cuya imagen dejó de reflejar su autoestima debido a responsabilidades familiares, laborales o procesos personales difíciles. De cientos de mujeres que se inscribieron a la convocatoria, se seleccionaron únicamente ocho protagonistas para participar en el programa.

Las historias presentadas en el formato televisivo resaltan trayectorias de empoderamiento, transformación de vida y superación personal. Entre los casos destacados figuran Lidia y Diana, una tía y sobrina que viajaron desde el Amazonas, y Jenny, una emprendedora dedicada a rescatar los sabores de esa región de Colombia. Las hermanas enfatizan que todas las historias tocadas les tocaron el corazón, sirviendo como espejos para ayudar a otras clientas que enfrentan situaciones similares.

Este proyecto televisivo va más allá de la estética superficial. Kelvy y Yadi Hernández utilizan el espacio para promover la reflexión sobre la importancia del autocuidado y la imagen corporal vinculadas al bienestar emocional. El proceso incluye escuchar a las participantes y ofrecer consejos que integran la salud mental con la transformación física, demostrando que el cambio de look puede ser un catalizador para la resiliencia personal.

Técnicas y consejos profesionales de cuidado

En el plano técnico, las estilistas revelan que los procesos completos de cambio de look pueden extenderse hasta seis horas. Este tiempo prolongado permite evaluar aspectos cruciales que van desde la personalidad de la clienta hasta su salud capilar actual. La prioridad indiscutible de Brûlée es garantizar que cada persona salga del salón con cabellos sanos, priorizando la integridad de la fibra capilar por encima de la mera apariencia momentánea.

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Para mantener estos resultados en el hogar, las hermanas prescriben una rutina estricta basada en tres pilares fundamentales. El primero es la limpieza correcta del cuero cabelludo, entendido como la base de la salud capilar. Ignorar esta zona suele provocar resequedad; por ello, el lavado y cuidado de esta área son vitales para garantizar que el cabello también esté sano.

El segundo consejo es la abstención total del uso de la plancha de cabello. Kelvy y Yadi Hernández señalan que el calor es uno de los peores enemigos del cabello, dañando la hebra capilar. Esta advertencia se extiende a otras herramientas que generan altas temperaturas, como las tenazas para ondas, las cuales deben evitarse para prevenir daños estructurales irreversibles en la fibra.

Finalmente, se recomienda establecer una rutina de cuidado personalizada que responda a las necesidades específicas de cada tipo de fibra. Es esencial utilizar champú, mascarilla y acondicionador adecuados para la condición actual, ya sea delgado, grueso, graso, seco, teñido, maltratado, sano o deshidratado. Alinear los productos con el estado real del cabello asegura una salud duradera y un brillo profesional sostenido en el tiempo.