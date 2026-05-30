Kenneth Law evita cargos por homicidio en Canadá tras declararse culpable de ayuda al suicidio

El excocinero Kenneth Law se declaró culpable de 14 cargos de ayuda al suicidio en Canadá, evitando cargos de homicidio debido a ambigüedades legales. Aunque enfrenta hasta 20 años de prisión, familias de víctimas critican la decisión y exigen regulaciones más estrictas contra la distribución de métodos letales en línea. La red de Law opera globalmente y podría enfrentar juicios en varios países.

El caso de Kenneth Law , un excocinero de 60 años acusado de distribuir paquetes letales a personas vulnerables a nivel internacional, ha alcanzado un momento clave en Canadá tras un acuerdo judicial.

Law se declaró culpable de 14 cargos de ayuda al suicidio vinculados a fallecimientos en territorio canadiense, pero evitó los cargos de homicidio gracias a una ambigüedad legal. Expertos en derecho señalan que el sistema jurídico canadiense no define claramente si el asesinato y la incitación al suicidio son delitos separados o si una misma acción puede constituir ambos, una cuestión que la Corte Suprema no ha precisado.

Aunque eludió el juicio por asesinato, Law enfrenta penas de entre 10 y 20 años de prisión por los cargos de asistencia al suicidio, con sentencia a dictarse en septiembre. Las familias de las víctimas expresaron profunda frustración; David Parfett, whose son Thomas se suicidó en 2021 tras recibir instrucciones de Law, calificó el acto como asesinato y exige regulaciones más estrictas contra plataformas que promueven autolesión.

El arresto de Law en 2023 reveló una red global: utilizaba foros en línea para captar personas con vulnerabilidad emocional, enviando sustancias letales a decenas de países. Investigaciones coordinadas continúan en EE. UU. , Reino Unido, Italia, Australia y Nueva Zelanda, y podría enfrentar procesos adicionales en esas naciones





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