Kevin Mier y Willer Ditta conquistan el Clausura 2026 de la Liga MX

El arquero colombiano Kevin Mier y el defensa Willer Ditta fueron fundamentales en la remontada de Cruz Azul ante Pumas UNAM en la final del Clausura 2026 de la Liga MX, donde conquistaron el título al vencer 2-1 a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México.

El santandereano Kevin Mier hizo historia en México: Cruz Azul es campeón de la Liga MX y sueña con el Mundial 2026 El arquero colombiano fue figura en la remontada de Cruz Azul ante Pumas UNAM en Ciudad de México.

Junto a Willer Ditta conquistó el Clausura 2026. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/05/2026. - Jugadores de Cruz Azul celebran con el trofeo de campeón este domingo, al ganar la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, en el estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México (México). EFE/Mario GuzmánCuando la presión era máxima y una nueva frustración parecía rondar a Cruz Azul, dos colombianos aparecieron para sostener el sueño.

El santandereano Kevin Mier respondió bajo los tres palos y Willer Ditta se hizo gigante en defensa para conducir a ‘La Máquina’ hacia una noche histórica en Ciudad de México, donde conquistó el título del Clausura 2026 de la Liga MX tras vencer 2-1 a Pumas UNAM en el estadio Olímpico Universitario. La consagración no solo significó la décima estrella liguera para Cruz Azul, sino también un impulso para dos futbolistas que figuran en la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La final había comenzado con un empate sin goles en el partido de ida, dejando toda la tensión para la vuelta. En territorio universitario, Pumas golpeó primero y parecía encaminar el título. MEX3578. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/05/2026.

- Jugadores de Cruz Azul forman este domingo, previo a la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, en el estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel El conjunto local abrió el marcador al minuto 31 por intermedio del paraguayo Robert Morales. La jugada nació tras una transición ofensiva en la que Willer Ditta fue superado, dejando a Cruz Azul en inferioridad defensiva.

Antes de ese gol, Kevin Mier ya había vivido momentos complejos. Una salida imprecisa estuvo cerca de costarle caro a su equipo, aunque posteriormente reaccionó con personalidad y se convirtió en uno de los protagonistas de la final. Al minuto 28 evitó una anotación con una gran intervención ante Rodrigo López y, sobre el 45+4, volvió a responder frente a un potente remate de Robert Morales.

Lejos de derrumbarse, Cruz Azul regresó del descanso decidido a cambiar el rumbo del partido. La igualdad llegó al minuto 54 gracias a un autogol de Rubén Duarte, luego de una acción construida por Carlos Rodríguez y Rodolfo Rotondi que terminó desviada por el defensor español antes de superar a Keylor Navas. AME2348. GUADALAJARA (MÉXICO), 16/05/2026.

- Kevin Mier de Cruz Azul celebra un gol de su equipo este sábado, en un partido de la semifinal de la Liga MX entre Guadalajara y Cruz Azul en el Estadio Jalisco, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco El empate modificó por completo el desarrollo del encuentro. Cruz Azul asumió el control del balón y del ritmo del juego, mientras Ditta comenzaba a imponerse en el fondo y Mier mantenía la seguridad cada vez que era exigido.

En medio de la intensidad de la final también hubo movimientos obligados. José Paradela abandonó el campo al minuto 35 tras un choque con Adalberto Carrasquilla y fue reemplazado por Gabriel ‘Toro’ Fernández. Más adelante, el propio Carrasquilla salió al minuto 59 después de una dividida con Amaury García. Cuando el partido parecía dirigirse al tiempo extra, llegó una acción determinante.

Al 90+1’, Uriel Antuna fue expulsado por una plancha sobre Jeremy Márquez. Inicialmente el árbitro Daniel Quintero Huitrón mostró tarjeta amarilla, pero modificó su decisión tras revisar la acción en el VAR. Con diez jugadores, Pumas apostó por resistir y llevar la definición a los penales.

Sin embargo, Cruz Azul encontró el espacio que necesitaba para escribir el capítulo definitivo de la final. El héroe de la noche fue Rodolfo Rotondi. En una jugada dentro del área, Jorge Rodarte remató primero, el balón rebotó en dos defensores y quedó servido para que el argentino definiera de media vuelta y venciera a Keylor Navas.

La anotación decretó el 2-1 definitivo y desató la celebración de Cruz Azul, que mantuvo su invicto en Ciudad Universitaria y alcanzó su décimo campeonato de liga para consolidarse como el cuarto club más ganador del fútbol mexicano. Las anteriores consagraciones cementeras habían llegado en 1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997 y Guard1anes 2021. Ditta y Mier, atentos al llamado de Colombia La final también tuvo un componente especial para el fútbol colombiano.

Kevin Mier y Willer Ditta disputaron los 90 minutos del encuentro decisivo y fueron fundamentales en la obtención del título. Ahora, ambos esperan conocer si estarán entre los 26 jugadores que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lunes 25 de mayo, la Federación Colombiana de Fútbol citó una rueda de prensa en su sede deportiva de Bogotá, donde Néstor Lorenzo dará a conocer la convocatoria definitiva. MEX194





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