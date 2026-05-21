Key Obligations and Benefits of Being a Jury for Presidential Elections in 2026

This news article provides information on the requirements, benefits, and potential challenges of serving as a jury for the presidential elections in 2026. Topics include the functions of the jury, the requirements for selection, benefits, the possibility of disqualification, and the legal consequences of inasurance.

Si fue seleccionado como jurado de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, es obligatorio cumplir con su función. Conozca aquí horario, multa por inasistencia, sanciones disciplinarias y razones de exoneración.

Los jurados de votación son ciudadanos mayores de 18 años y menores de 60, seleccionados mediante sorteo, que cumplirán con tres funciones principales: atender el proceso de las votaciones, efectuar los escrutinios de mesa y registrar los resultados de la mesa en los formularios electorales. Las bancadas políticas tienen hasta el 26 de julio para comunicar por escrito al Consejo Nacional Electoral su intención de realizar las consultas. // Foto: Colprensa / Germán Enciso.

Los miembros de cada mesa electoral deben presentarse en su lugar de servicio a partir de lasser jurado tiene beneficios, como un día compensatorio de descanso remunerado, dentro de los 45 días siguientes a la votación. Sara Ariza y Karla Gómez, abogadas en Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, explican que esta función es fundamental para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Sin embargo, existen dudas entre los designados y sus empleadores sobre obligaciones, derechos laborales y posibles sanciones. 97,7 % de mesas ya tienen testigos electorales: CNE llama a los partidos a lograr cobertura total antes del 5 de marzo Ser jurado de votación es un deber ciudadano de forzosa aceptación, según el Código Electoral. Los jurados son seleccionados mediante sorteo electrónico aleatorio a partir de listas enviadas por empresas privadas, entidades públicas, universidades, docentes y organizaciones políticas.

La designación no llega por notificación personal: es pública y debe verificarse activamente. Ya fueron seleccionados los ciudadanos que serán jurados de votación para las elecciones al Congreso 2026. // Foto: Cortesía - Registraduría Nacional del Estado CivilIngresa a la página oficial de la Registraduría, ve a la sección Electoral y selecciona “Consulta jurado de votación 2026”.

Digita tu número de cédula, resuelve el captcha y en segundos conocerás si eres principal o suplente, el puesto de votación, la mesa y tu rol específico (presidente, escrutador o secretario). La capacitación previa es obligatoria y se programa entre la publicación de la lista y el día de las elecciones, en la fecha, lugar o modalidad (presencial o virtual) que determine la entidad.

Asistir es indispensable, al igual que presentarse el 8 de marzo desde la hora indicada y permanecer durante toda la jornada: atención a votantes, preconteo y entrega de materiales al cierre





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Presidential Elections Jury Functions Requirements Obligations Benefits Disqualification Legal Consequences

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