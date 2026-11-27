Khloé Kardashian habla abiertamente sobre su disposición a contraer un matrimonio lavanda durante un episodio de Las Kardashian, tras una sugerencia de Colt Paulsen.

La celebridad mediática Khloé Kardashian ha declarado su disposición para volver a casarse, incluso si su futuro cónyuge resulta ser homosexual. Esta revelación surgió durante la transmisión de un episodio del programa Las Kardashian, donde la estrella de la industria del entretenimiento debatió la posibilidad de un " matrimonio lavanda".

Origen de la propuesta y consentimiento

El tema fue introducido por el influencer Colt Paulsen, quien planteó la idea de este tipo de unión durante una fiesta dedicada al lanzamiento de un perfume. Khloé Kardashian respondió a la sugerencia manifestando que estaría abierta a contraer este tipo de matrimonio civil o social. Sin embargo, la empresaria matizó que cuidar de otra persona no forma parte de sus prioridades actuales en su vida personal.

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Criterios y contexto demisexual

Kardashian bromeó señalando que tendría un requisito específico para su posible marido: que él la ayudara a verse bien todos los días. Este comentario se produjo después de que la figura pública contara que lleva cinco años en celibato. Además, se definió públicamente como demisexual, un término que describe a quienes necesitan establecer una conexión emocional profunda antes de sentir atracción sexual.

Historia y definición del matrimonio lavanda

Un matrimonio lavanda se define como una unión entre un hombre y una mujer en la que uno o ambos cónyuges son homosexuales. Históricamente, este tipo de enlace ha funcionado como una forma de ocultar la orientación sexual de alguno de los esposos y así evitar el escrutinio social público. Durante la época dorada de Hollywood, varios actores de renombre recurrieron a estos matrimonios estratégicos para acallar rumores persistentes sobre su vida privada.

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Precedentes en la industria cinematográfica

Entre los casos históricos mencionados se encuentra el del actor Rock Hudson, quien se casó con su secretaria, Phyllis Gates. La relación entre ambos terminó dos años después de la boda. También se ha especulado que el matrimonio entre Robert Taylor y Barbara Stanwyck pudo ser una estrategia para ocultar la bisexualidad de ambos, aunque existen versiones alternativas que atribuyen dicha unión al interés común por proteger sus respectivas reputaciones profesionales.

Vida personal y visión futura

Kardashian es madre de dos hijos, True y Tatum, fruto de su relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson. Desde su ruptura con el deportista, no ha hecho pública otra relación sentimental estable. En ocasiones anteriores, la personalidad de televisión había afirmado que prefería permanecer soltera para concentrarse plenamente en la crianza de sus hijos, priorizando su rol parental sobre las obligaciones románticas tradicionales.