El volcán Kilauea en Hawái registró una violenta erupción con chorros de 200 metros y humo a 5.000 metros. El USGS confirma la actividad en el cráter Halema'uma'u sin daños reportados.

El volcán Kilauea, situado en la Isla Grande de Hawái, ha registrado una nueva fase eruptiva caracterizada por fuentes de lava que alcanzaron los 200 metros de altura. Esta actividad geológica reciente, confirmada por imágenes del Servicio Geológico de Estados Unidos ( USGS), generó una impresionante columna de humo que se elevó hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Detalles de la erupción en Hawái

La erupción se desarrolló principalmente en el cráter Halema'uma'u, ubicado dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Los registros visuales capturan chorros de material incandescente saliendo directamente de las chimeneas volcánicas en el interior del cráter. Estos chorros de lava, que llegaron a los 200 metros de altura, cayeron como piroclastos en el borde sur del cráter Halema'uma'u.

Also read Nadar durante tres días, gastar 47.000 calorías: un estudio explora los límites del cuerpo

El episodio actual es el número 57 desde que el Kilauea inició sus erupciones intermitentes en diciembre de 2024. Las imágenes difundidas por el USGS muestran la intensidad del fenómeno, con nubes de humo y gases que alcanzaron aproximadamente 5 kilómetros de altura. La actividad se concentra en una zona específica del parque nacional, lejos de áreas de alta densidad poblacional.

Alerta científica y reacciones

Los científicos del Observatorio Volcánico de Hawái elevó el nivel de alerta debido a la posibilidad de que se produzca una nueva fase de potentes fuentes de lava en los próximos días. Un geólogo que compartió las imágenes en redes sociales el 23 de noviembre de 2026 describió el momento como un episodio de alta intensidad. Los científicos indican que los piroclastos eran visibles y audibles en el borde del cráter.

Advertisement

Ante la escalada de la actividad, las autoridades han mantenido una vigilancia estrecha de la evolución del volcán. No se han reportado daños ni evacuaciones hasta el momento, ya que la actividad se limita a la zona protegida del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. La comunidad científica continúa monitoreando los cambios en el nivel de actividad para predecir posibles etapas eruptivas futuras.

Impacto y próximos pasos

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del planeta y ha mantenido episodios eruptivos periódicos desde diciembre de 2024. La combinación de chorros de lava y humo sobre el cráter dejó imágenes de gran impacto visual que han circulado ampliamente en las redes sociales. Las grabaciones del USGS muestran la fuerza del fenómeno en una zona poco habitada.

La actividad del Kilauea se caracteriza por periodos de intensa lava seguidos de calmada, con los últimos eventos concentrados alrededor del cráter Halema'uma'u. Los próximos pasos incluyen el seguimiento continuo por parte del USGS y el Observatorio Volcánico de Hawái para cualquier cambio en la actividad. La información oficial se centra en la altura de las fuentes de lava y la columna de humo.