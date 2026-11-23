Kim Jong-un presidió el 22 de noviembre de 2026 la primera recepción de cartas credenciales de embajadores en más de 30 años, reafirmando la soberanía norcoreana ante la falta de reuniones con Trump o Putin.

El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, presidió el 22 de noviembre de 2026 una ceremonia diplomática histórica en Pionyang, marcando un hito en la política exterior del país tras más de tres décadas sin un evento de esta naturaleza.

En esta ocasión, el líder norcoreano recibió las cartas credenciales de diez nuevos embajadores extranjeros, una práctica que se había interrumpido durante el largo mandato de su padre, Kim Jong-il. Este acto oficial refleja un cambio institucional significativo aprobado en la reforma constitucional de marzo de 2026, la cual otorgó a Kim Jong-un la facultad directa de aceptar estos documentos diplomáticos, una atribución que anteriormente ejercía su abuelo, Kim Il-sung.

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Principios de soberanía y relaciones internacionales

Kim Jong-un afirmó explícitamente que Corea del Norte busca fortalecer la amistad y la cooperación con naciones que respeten su independencia y soberanía nacional, sin perseguir la hegemonía ni la expansión territorial. Durante su discurso, el mandatario subrayó que el uso de la fuerza o la coerción no tienen cabida en las relaciones internacionales del país, aunque destacó la necesidad imperante de mantener capacidades militares suficientes para proteger la seguridad nacional ante la tensa realidad geopolítica de Asia Oriental.

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Ausencia en la cumbre APEC y encuentros bilaterales

La celebración diplomática en Pionyang contrasta con la ausencia de Kim Jong-un en los principales escenarios multilaterales recientes, incluida la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en China. En dicho evento, no se concretaron los acercamientos esperados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni con el presidente ruso, Vladímir Putin, a pesar de que ambas potencias habían manifestado su disposición para mantener reuniones bilaterales con el líder norcoreano.

Contexto histórico y presencia internacional limitada

La última vez que Kim Jong-un participó en un encuentro internacional de características similares fue durante el desfile militar en Pekín en septiembre de 2025, donde coincidió con el presidente chino, Xi Jinping, y con Vladímir Putin. Desde aquella fecha, su presencia en foros globales ha sido escasa, lo que posiciona esta recepción de embajadores como un momento clave para reafirmar su rol como jefe de Estado ante los gobiernos extranjeros y consolidar las nuevas dinámicas institucionales de su régimen.